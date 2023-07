Wethouder Elvira Schepers opent nieuwe nierzorg kliniek Elyse in Winterswijk

WINTERSWIJK – Wanneer je de diagnose nierfalen krijgt, heeft dat een enorme impact op je leven. Het is dan fijn om de behandeling dichtbij huis en in een vertrouwde omgeving te krijgen die als thuis voelt. Elyse Klinieken voor Nierzorg opent in samenwerking met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een nierzorgkliniek in Winterswijk. Een mooie stap vooruit voor nierpatiënten in de regio. Donderdag 6 juli opende wethouder Elvira Schepers de nieuwe nierzorg kliniek.

Alle nierzorg bij elkaar en dichtbij huis

De kliniek is gevestigd in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. De kliniek werkt nauw samen met de internist-nefroloog van het SKB. Vanaf 12 juni is de zorg van start gegaan en nu is de kliniek dan officieel en feestelijk geopend. Samen met de heer Altena, patiënt van de Elyse kliniek in Winterswijk, verricht wethouder Elvira Schepers-Janssen de officiële openingshandeling.

Net als in de 5 andere Elyse klinieken in Nederland kunnen nierpatiënten bij Elyse terecht voor het hele traject van poli naar pre-dialyse en tot slot hemodialyse thuis of in de kliniek. Daarnaast is de patiënt ook voor vakantiedialyse en voor-/nazorg bij transplantatie welkom bij Elyse.

‘Met de komst van Elyse, een gerenommeerde kliniek, zijn we in staat dit in Winterswijk aan te bieden. We kijken enorm uit naar deze samenwerking.’ Inge de Wit, bestuurder Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Nierzorg terug in de Achterhoek

Tijdens de opening was het een gezellige drukte. Samenwerkingspartners, regionale zorgorganisaties, patiënten, familie en collega’s kwamen proosten op de officiële opening van de nierzorg kliniek. Nadat Marjolein van der Pol, bestuurder Elyse en Nefroloog Hannah Kruis iedereen hadden welkom geheten, vertelde Inge de Wit, bestuurder SKB, over de samenwerking tussen het SKB en Elyse. Zij benadrukte hoe belangrijk het is om samen regionaal deze zorg goed te regelen. Wethouder Schepers beaamde dit belang voor de regio door het delen van een voorbeeld uit haar eigen omgeving.

‘Dialyseren is als het lopen van een marathon. Heel fijn voor de inwoners van de regio dat deze zorg nu dichtbij huis kan.’ Wethouder Elvira Schepers

Elyse Klinieken voor Nierzorg

Betrokken en duurzaam biedt Elyse in 6 klinieken in Nederland samen en dicht bij de juiste nierzorg. Als dochter van B. Braun Medical heeft Elyse toegang tot wereldwijde kennis van nierzorg, maar door de kleinschaligheid van de kliniek zijn medewerkers betrokken bij het persoonlijke leven van de patiënt. Ze ondersteunen zelfredzaamheid voor een optimale kwaliteit van leven. Een patiënt heeft één behandelend internist-nefroloog, die het dossier goed kent en een vast team aan zorgverleners. Deze zijn nauw betrokken bij de behandeling en nemen de tijd om vragen te beantwoorden. Door de kleinschalige klinieken wordt een thuisgevoel ervaren en is er aandacht voor de wensen van de patiënt.

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

SKB is hét ziekenhuis voor iedereen in de Oost-Achterhoek en voelt zich verbonden met deze regio en de mensen. Het organiseren van de beste zorg voor iedereen in de Oost-Achterhoek, dat is de missie. Zorg op maat die aansluit bij het leven van de patiënt in samenspraak met patiënt. Zo dichtbij als mogelijk en verder weg als dat nodig is, samen met onze partners.

Meer informatie over Elyse Klinieken voor Nierzorg vindt u op www.elyseklinieken.nl.

