Zwembad Steenderen niet open

STEENDEREN – Het bestuur van stichting SCE Steenderen heeft besloten dat het buitenbad Burgemeester Kruijffbad in Steenderen niet opengaat zolang de regel ‘houd 1,5-meterafstand’ geldt.

Het bestuur heeft helaas de conclusie moeten trekken dat het Protocol Verantwoord Zwemmen van de ZwembadBranche in het Steenderense zwembad niet te handhaven is doordat de organisatie grotendeels steunt op vrijwilligers. Het Protocol eist onder andere dat zwemmers van tevoren online reserveren, dat er speciale looproutes zijn, er een maximaal aantal aanwezigen is en ook mogen er geen volwassenen in de kinderbaden komen. Het is op het zwembad praktisch niet te organiseren dat volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het risico op besmetting vindt het bestuur hierdoor te groot en de verspreiders van het virus zijn bovendien niet herkenbaar.

Het is al met al onmogelijk de veiligheid van de bezoekers, vrijwilligers en het personeel te garanderen. Zeker als er weer warme zomermaanden komen en de toeloop groot is.

“We begrijpen dat het voor velen – net als ons – een grote teleurstelling is, maar de gezondheid van ons personeel, vrijwilligers en bezoekers is echt het allerbelangrijkste”, zegt voorzitter Jaap van de Vosse. “We zien dat in veel sectoren discussie is over de precieze uitwerking van de 1,5 meterregel. Zodra we als bestuur denken dat de eisen zo veranderen dat het zwembad dit jaar nog beperkt open kan, bijvoorbeeld alleen voor abonnementhouders, dan zullen we de situatie opnieuw beoordelen. We houden alles dagelijks in de gaten en als het kan, gaan we er natuurlijk voor.”

Financieel gezien is dit besluit best lastig voor een zwembad dat geheel zelfstandig moet rondkomen, gelukkig is het voortbestaan van het zwembad niet in gevaar. Het beheer is erop gericht om de kosten zo laag mogelijk te houden. De abonnementenverkoop was al stilgelegd. Van de mensen die inmiddels een abonnement hebben besteld, zal geen geld worden geïncasseerd. Abonnementhouders die gezegd hebben toch financieel te willen bijdragen, kunnen dat altijd doen in de vorm van een (extra) donatie.

Van de Vosse: “We hopen dat zwemmers, vrijwilligers, dorpsbewoners, donateurs en sponsors ons allemaal blijven steunen, zoals ze dat al jaren doen. We hebben iedereen volgend jaar weer hard nodig om er een spetterend 2021 van te maken als de coronacrisis is overwonnen!”

