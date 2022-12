H.V. Grol DS1 – Borhave DS1

GROENLO – Zaterdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol tegen Borhave uit Borne. Dit team speelde de afgelopen jaren in de eredivisie, echter deze status hebben ze opgegeven en zijn weer met eigen speelsters onderaan begonnen. Borhave had tot nu toe slechts twee punten en de dames van HV Grol wilden er vol voor gaan om deze thuiswedstrijd winnend af te sluiten. HV Grol begon furieus en via snelle aanvallen en goed afronden stond er al snel een 5-1 voorsprong op het scorebord. Dit spel wisten de dames van HV Grol helaas niet voort te zetten, het ging te gehaast spelen, het spel werd rommelig en slordig. Hierdoor kreeg Borhave ook mogelijkheden om tot scoren te komen (5-3). In het verdere verloop van de eerste helft bleef het spel hetzelfde, HV Grol kwam niet in gevaar maar het wist zich ook niet naar een beslissende voorsprong te spelen. Bij rust stond het dan ook 11-8 in het voordeel van HV Grol.

In de rust werd doorgenomen om wat rustiger en dus met meer overleg te gaan spelen, de mogelijkheden zouden dan vanzelf komen. Ook speelden de opbouwers van HV Grol te dicht op de verdediging van Borhave, en die wisten wel van aanpakken, dit leidde weer tot frustraties. In de tweede helft toonde HV Grol wel een goede werklust. In de dekking stond het prima (ondanks enkele schoonheidsfoutjes) en aanvallend was HV Grol vooral individueel beter dan Borhave. Bij vlagen liet HV Grol mooie aanvallen zien en werd eruit gescoord, waaronder een beauty van Fleur uit een bijna onmogelijke hoek. Maar ook de tweede helft was rommelig. Borhave kwam nog een keer dichterbij 15-13, maar met een schepje er bovenop nam HV Grol weer een voorsprong van 4 doelpunten (19-15 en 21-18). Uiteindelijk floot de scheidrechter bij een stand van 24-19 voor het einde. Een dik verdiende overwinning was het resultaat en in dit Sinterklaasweekend pakten de meiden van HV Grol dus zelf de cadeautjes uit.

Volgende week zondag speelt HV Grol in Albergen tegen de Tukkers.

