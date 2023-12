CINEbieb Groenlo start nieuwe jaar met ‘The Blue Caftan’

GROENLO – Op donderdagavond 11 januari starten de vrijwilligers van CINEbieb het filmjaar 2024 met ‘The Blue Caftan’. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

The Blue Caftan

Nadat filmmaker Touzani in haar prachtige debuutfilm Adam (2019) bijna niet uit een bakkerijtje in de medina van Casablanca kwam, zitten we in de al even fraaie opvolger The Blue Caftan vooral in een kleermakerszaakje in de medina van Salé. Touzani kiest dan wel voor een klein canvas, de verhalen die ze vertelt zijn groots. Adam gaat over solidariteit en moederschap, The Blue Caftan over mogen zijn wie je bent en liefde in al zijn gedaanten. Meesterkleermaker Halim is al jaren gelukkig getrouwd met Mina (Azabal, die ook al de hoofdrol speelde in Adam), maar met de komst van de nieuwe leerling Youssef komt er een einde aan hun veilige leventje samen.

Regisseur: Maryam Touzani

Cast: Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui, Mounia Lamkimel

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.