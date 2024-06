Ruwe diamanten in Juweliershuis Aalbers Talentencompetitie 

VRAGENDER – De ontknoping van de Juweliershuis Aalbers Talentencompetitie heeft vijf prachtige winnaars opgeleverd. De jonge talenten stuurden hun pony’s als volleerde profs door de indrukwekkende hoofdring op Paardensportcentrum Lichtenvoorde.

In de klasse C over 80 cm was het Dennis Borgers die met zijn merrie Sietske de hoofdprijs greep, hij was een fractie van een seconde sneller dan Milly Vos en haar Mistral. Jayvin Gerritsen en zijn Storm lieten er geen twijfel over bestaan, zij zetten duidelijk de snelste foutloze rit neer in de klasse C over 90 cm. Julia van den Broek en haar ruin Oki Doki vormden de snelste foutloze combinatie in de categorie D/E over een hoogte van 90 cm. In klasse 1.00m was het Daniek van de Grift met It’s Fun die aan het langste eind trok. Haar grootste tegenstander, Faya van Dam met Cappuccino DH, moest slechts vijf honderdsten van een seconde toegeven. Annabelle van Heugten mocht met Delmex S de eerste prijs in ontvangst nemen in de Juweliershuis Aalbers Talentencompetitie 1.10m D/E.

Liefde voor het paard

De talentencompetitie wordt gesponsord door Juweliershuis Aalbers. Eigenaar Hans Aalbers is al sinds de allereerste editie als sponsor en standhouder verbonden aan Outdoor Gelderland. Hans Aalbers vertelt enthousiast: “Ik vind het geweldig om op deze manier een steentje kunnen bijdragen. Ik vind de paardensport verschrikkelijk leuk, zelf doe ik aan mensport. Het is ongelooflijk mooi om het talent te zien bij al die meisjes en jongens. Hoe zij op jonge leeftijd al zo fanatiek met de paarden omgaan, is bewonderingswaardig. Het allermooiste is dat de liefde voor hun pony bovenaan staat. Als je de winnaars feliciteert, zie je hoe blij ze zijn met hun pony. Geweldig! Dat is de basis voor de sport, de liefde voor het paard en dat je de samenwerking tussen mens en dier. Die liefde voor de sport is nodig, wil je ver komen. Het doel van deze talentencompetitie is de basis te leggen voor dit, de grote sport”, wijst Hans Aalbers naar de hoofdring waar inmiddels de internationale competities van start zijn gegaan. “Ik heb natuurlijk een voorliefde voor ruwe diamanten. Dus ja, als we die dan straks mooi kunnen polijsten en mooi kunnen zetten, gaat het helemaal goedkomen. Dan is het cirkeltje weer rond”, vertelt Hans Aalbers met een lach.

De volledige uitslag is hier te vinden.