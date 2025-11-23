Lievelde: tussen veld en verleden
Wie Lievelde binnenrijdt, ziet een dorp dat ogenschijnlijk rustig tussen de weilanden ligt. Maar wie beter kijkt, ontdekt een plek waar eeuwen geschiedenis nog altijd zichtbaar zijn. Tussen de essen, houtwallen en oude boerderijen liggen verhalen over landbouw, strijd en verbondenheid.
In het Zondagsverhaal van deze week nemen we je mee door het landschap dat Lievelde maakte tot wat het is. Van de vroege middeleeuwse erven op de hoger gelegen zandgronden tot het coulisselandschap dat vandaag de dag nog steeds zo herkenbaar is. We bezoeken Erve Kots, waar het boerenleven van vroeger tastbaar wordt, en de Engelse Schans, een stille getuige van het Beleg van Groenlo in 1627. Ook de sporen van de Tweede Wereldoorlog komen voorbij: het Joods werkkamp Linde en de neergestorte vliegtuigen waarvan de resten nu in AVOG’s Crash Museum liggen.
Lievelde blijkt geen gewoon dorp, maar een plek waar verleden en heden samenkomen in het landschap zelf.
