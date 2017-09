Aalten 4 okt. – Maak ruimte in je boekenkast

X 23

AALTEN – Op woensdag 4 oktober is het Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel Nederland worden op deze dag kinderboeken uit zwerven gestuurd. Ook KinderzwerfboekStation Pannenkoekenhuys ‘t Noorden doet mee! Ze roepen kinderen op om op 4 oktober gelezen kinderboeken bij hen te brengen.

Breng of haal een zwerfboek!

De Kinderboekenweek start op 4 oktober. Kinderzwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt dat er boeken moeten zijn voor álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van ieder kind. Daarom roept KinderzwerfboekStation Pannenkoekenhuys ‘t Noorden kinderen op om ruimte te maken in hun boekenkast en gelezen boeken uit zwerven te sturen. Zo gaan steeds meer boeken zwerven en kan ieder kind in Nederland een leuk kinderboek lezen.

Wat is een KinderzwerfboekStation?

Bij Pannenkoekenhuys ‘t Noorden is een KinderzwerfboekStation geopend, een plek waar zwerfboeken zich thuis voelen. Kinderen halen hier een boek om thuis te lezen en laten het weer ergens achter voor een ander kind. Een zwerfboek kan je tegenkomen in wachtkamers, treinen, scholen, kinderboerderijen en natuurlijk een ander KinderzwerfboekStation. Hier vind je ook de speciale zwerfstickers.

Voor meer informatie en de adressen van KinderzwerfboekStations: www.kinderzwerfboek.nl