Richard Jongetjes Talentverbinder in Aalten

X 47

Sinds september is de gemeente Aalten een gloednieuwe functie rijker, de zogenaamde Talentverbinder.

AALTEN – De Talentverbinder is aangesteld om in Aalten een beweging op gang te brengen. Hij gaat op zoek naar de behoeften van inwoners om daar het beweeg- en cultuuraanbod van Aalten op te laten aansluiten. De Talentverbinder richt zich vooral op ouderen en mensen met een beperking, maar legt ook verbinding met scholen, buurten, verenigingen en organisaties. Richard Jongetjes gaat als Talentverbinder aan de slag. Een bruggenbouwer, die vol energie initiatieven bij elkaar gaat brengen en mensen enthousiast maken voor sportieve en culturele activiteiten. Richard (55) is geboren en getogen in Aalten. Mensen kunnen hem kennen als oud-voorzitter van de vereniging AAP (Aaltens Artistiek Popbelang) en als sociaal cultureel werker van Eucalypta Winterswijk (nu Stichting Welzijn Winterswijk). In 1992 startte hij als artistiek leider bij popcultuurcentrum Hedon in Zwolle. Later werkte hij onder meer als consulent popmuziek in de provincie Brabant en boeker van het Groningse Noorderslagfestival. De laatste 10 jaar was hij docent op Hogeschool Windesheim bij de afdeling social work. Richard heeft ook nog zijn eigen bedrijf “Glimlach Producties”, bekend van de activiteit “It’ Scoot to be here”. Een project waarbij jongeren en ouderen worden verbonden via een scootmobiel.

Talent in Aalten

Sport, bewegen én cultuur is goed voor mensen. Het is gezond, geeft energie en is bovendien leuk. De gemeente Aalten wil dat meer inwoners kunnen meedoen en genieten van sport, bewegen en cultuur. Dat zorgt voor vitale en gelukkige inwoners. Dat doet de gemeente in samenwerking met veel partners, waaronder scholen, vanuit het plan Talent. Het initiatief komt voort uit een samenwerking tussen de gemeente Aalten, Estinea, zorgcombinatie Marga Klompé en Figulus welzijn.

Contact

De Talentverbinder houdt kantoor bij Figulus welzijn, maar is vooral op pad. Hij is te bereiken via Richard@talentverbinder.nl of 06-10514101. En volg hem via Facebook: Talentverbinder-Aalten.