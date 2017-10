04 nov. – Tientallen openluchttheaters naar Eibergen

X 68

EIBERGEN – Bestuurders van tientallen openluchttheaters komen zaterdag 4 november naar Eibergen. Openluchttheater Eibergen is op deze dag gastheer van de jaarlijkse vergadering van de Nederlandse Vereniging van Openluchttheaters.

Op de jaardag wordt onder meer gesproken over de ervaringen van het afgelopen seizoen. Ook wordt ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van marketing en online communicatie. De bestuurders komen uit alle delen van het land. De jaardag wordt gehouden in De Huve. Er is ook een uitgebreide rondleiding door het openluchttheater van Eibergen.