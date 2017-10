Countus steunt touwtrekkers van TTV Eibergen

X 50

EIBERGEN – Countus accountants + adviseugroenlo@countus.nlrs verlengt de sponsorovereenkomst met Touwtrekkersvereniging Eibergen. Countus draagt deze sporters, die onlangs tijdens de Europese Kampioenschappen in Engeland een bronzen medaille in de wacht sleepten, graag een warm hart toe.

De overeenkomst werd getekend tijdens het Open Huis op 22 september van de nieuwe vestiging van Countus in Groenlo. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst maakten bezoekers kennis met de ondernemersadviseurs, fiscalisten juristen en accountants. Ook werden vier seminars georganiseerd, waarin onder andere actualiteiten naar aanleiding van Prinsjesdag aan de orde kwamen.

Countus wil graag dicht bij de klant zitten. Niet alleen met een kantoor dichtbij, maar door middel van korte lijntjes met de klant. We willen graag weten wat er leeft bij hen en bij andere geïnteresseerden. Countus nodigt jou als ondernemer of belangstellende, klant of geen klant, daarom uit om aan te geven over welk onderwerp je meer wilt weten. Over deze onderwerpen

houden we dan binnenkort, geheel vrijblijvend, workshops. Denk aan informatieavonden over het starten van een bedrijf, het lezen en begrijpen van een jaarrekening, regelgeving, vergunningen of de plannen van de politiek.

Laat ons weten waar jouw interesse ligt! Mail ons via groenlo@countus.nl

Binnenkort beginnen ook de bekende Countus-melkveehouderijavonden in de regio (22-11 in Markelo, 29-1 in Heelweg, 6-12 in Enschede). Wij hebben inspirerende ideeën inzake over als de fosfaatrechten straks een feit zijn. Welke route leidt naar een optimaal rendement? Stilzitten is in ieder geval geen optie! Alle melkveehouders en jongvee-opfokkers, zowel klant als geen klant, kunnen zich aanmelden via de website van Countus www.countus.nl.