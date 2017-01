Nieuwjaarstoespraak Oost Gelre 2017

LIEVELDE – De nieuwjaarstoespraak zoals burgemeester Annette Bronsvoort deze maandag 2 januari voordroeg tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre. Deze werd gehouden bij Loco eten en drinken in Lievelde.

“het moderne noaberschap als het nieuwe normaal”

Dames en heren,

Van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Oost Gelre. Ik mocht velen van u al even de hand schudden en straks is daartoe natuurlijk ook nog alle gelegenheid.

Maar ook vanaf deze plek, vanaf het podium bij Loco, wil ik u allen en alle inwoners van Oost Gelre een gezond en voorspoedig 2017 wensen.

Ik hoop dat 2017 u brengt wat u er van verwacht. Maar nog meer dan dat hoop ik dat 2017 ons allen veel goeds zal brengen. Dat we in 2017 gezamenlijk stappen zetten naar meer vrede, veiligheid en verdraagzaamheid.

Ik zeg dat met een reden. Ik heb 1e kerstdag de toespraak van koning Willem Alexander gezien. Ik was onder de indruk van zijn opmerking dat hij geworsteld heeft met zijn toespraak. We verwachten van de Koning dat hij niet alleen duiding geeft aan deze tijd, maar ook perspectief biedt. Dat is niet eenvoudig, getuige zijn opmerkingen als “het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden”. Of een opmerking als “velen hebben het gevoel te leven in een land zonder luisteraars”.

Opmerkingen die mij in ieder geval tot nadenken stemmen. Ik sta hier als uw burgemeester. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om op de schaal van Oost Gelre deze duiding te geven. Wat betekenen de woorden van de koning voor mij als burgemeester van deze mooie gemeente?

Ik maak me wel zorgen om de polarisatie in de samenleving. Meningen zijn steeds vaker zwart-wit. We hebben al heel snel een mening, maar nemen steeds minder de tijd om te luisteren naar de ander. Dat leidt tot grote tegenstellingen, tot het ‘ingraven in eigen gelijk’. Dan praten we niet meer met elkaar, maar over elkaar. Het zoeken naar een compromis is ver weg.

Op social media zie je nauwelijks nog een rem op onze mening. De toon waarop we iets vinden verhardt en lijkt geen ruimte te laten voor nuance en discussie. Dat is wat mij betreft wel het meest in het oog springende beeld van de wereld het afgelopen jaar, het beeld van Nederland.

Maar is het ook het beeld van Oost Gelre? U denkt daar zelf ongetwijfeld ook over na. Hoe gaan we in onze gemeente met elkaar om en hoe pakken wij problemen aan? Wat doen we er zelf aan om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zich thuis kan voelen?

Natuurlijk, Oost Gelre is niet wereldvreemd. Ook in Oost Gelre ervaar ik polarisatie, staan mensen soms lijnrecht tegenover elkaar, verhardt soms de toon van het gesprek. Maar ik hoor en zie dat dit zeker niet overheerst. Boosheid is hier géén eindstation. We willen nog steeds naar elkaar luisteren, argumenten horen en samen tot oplossingen komen. Ik deel de zorg van de Koning, maar ben ook overtuigd dat het extreme hier zeker níet het nieuwe normaal is!

Ik voel me daarin gesterkt door wat ik om me heen zie gebeuren. Om een aantal voorbeelden te noemen:

In 2016 hebben we discussie gevoerd over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Natuurlijk heeft iedereen daar z’n eigen gevoel en mening bij. Soms leidde dit tot stevige discussies. Dat moet ook. Maar we zijn steeds in gesprek gebleven met de samenleving, met buurtbewoners.

In 2016 hebben we 112 nieuwkomers gehuisvest in onze gemeente. Na een oproep hebben zich 40 inwoners gemeld om als maatje voor de nieuwkomers te fungeren en hen te helpen te integreren in onze samenleving.

Over nieuwkomers gesproken. Vorig jaar kon ik in mijn toespraak een grapje maken over het feit dat onze gemeente qua inwoneraantallen niet gekrompen was, maar met 1 inwoner was gegroeid.

Wat is nu de stand? We zijn opnieuw niet gekrompen maar gegroeid.

Op 1 januari 2016 telde onze gemeente 29.537 inwoners. De (voorlopige) stand per vandaag is 29.631.

Dit is in belangrijke mate aan onze nieuwkomers te danken!

Terug naar het beeld over polarisatie in onze gemeente. Een ander voorbeeld. Vorig jaar zagen we grote tegenstellingen ontstaan in het debat over de onderwijsvisie in het behoud van de school in de kleine kernen. Bij de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad bleek de raadszaal veel te klein. Om alle aanwezigen de gelegenheid te geven het debat te volgen, werd de vergadering razendsnel verplaatst van de raadzaal naar de Oude Calixtus. De gemeenteraad koos voor een oplossing om niet alleen zelf te luisteren en te debatteren, maar ook onze inwoners de kans te geven mee te luisteren en er onderdeel van te zijn.

Het werd een pittige discussie met veel emoties. Maar in plaats van zich in te graven in het eigen gelijk hebben alle partijen elkaar opgezocht. De Dorpsbelangorganisaties, de schoolbesturen en de gemeente zitten nu samen aan tafel om vanuit goed overleg oplossingen te zoeken. Er wordt naar elkaar geluisterd, er is begrip voor het feit dat standpunten erg uiteen kunnen lopen.

Als je op het nieuws van het afgelopen jaar terugblikt, lijkt het er soms op dat mensen zich niet meer betrokken voelen bij de samenleving.

Dat herken ik in onze gemeente niet.

Ik merk dat veel inwoners zich willen inzetten voor de toekomst van onze gemeente, voor hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld door zitting te nemen in een commissie, klankbordgroep of werkgroep. We hebben gekeken of we iedereen die op deze manier betrokken is voor vandaag persoonlijk uit te nodigen. Bij de inventarisatie kwamen we al snel boven de 200 inwoners en was het lijstje nog niet volledig. Dat hebben we niet aangedurfd, ze hadden er niet meer bij gepast hier.

Maar het grote aantal geeft aan dat onze inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en willen samenwerken aan een mooie toekomst.

Oost Gelre heeft ook een ongekend groot aantal vrijwilligers. Bij verenigingen, bij organisaties en bij instellingen. Oost Gelre onderscheidt zich ook in het grote aantal mantelzorgers. Aandacht en zorg voor elkaar wordt hier nog met hoofdletters geschreven.

Dit zijn de kernkwaliteiten van Oost Gelre: betrokkenheid, meedoen, aandacht en zorg voor elkaar.

Deze kwaliteiten, die we al van oudsher hebben, moeten we juist in deze tijd, waarin grote delen van de wereld in rep en roer zijn, vasthouden en koesteren.

Kwaliteiten waarmee we ons onderscheiden en die onderdeel zijn van ons DNA, van wie we zijn en vooral, waar we ons zo prettig bij voelen. Het zijn de kwaliteiten die voortkomen uit de waarden van onze inwoners. Het is wat we samen delen en ons verbindt.

Het zijn waarden die in 2017 ongetwijfeld weer op de proef worden gesteld.

Niet alleen internationaal maar ook lokaal.

Want we gaan ook dit jaar in Oost Gelre belangrijke besluiten nemen.

We gaan dit voorjaar met betrokkenen een discussie voeren over de ontwikkelingen in de landbouw en het buitengebied in Oost Gelre. Deze discussie raakt niet alleen de agrarische ondernemers, maar ook het toerisme, natuurorganisaties, bewoners en belangenorganisaties;

We gaan het Programma Lichtenvoorde vaststellen. Naast de diverse onderdelen van het programma is de revitalisering van de Dijkstraat en omgeving een belangrijk onderdeel. De meningen over de invulling van de Dijkstraat en omgeving lopen sterk uiteen. In maart komt dit onderwerp uitgebreid over in de gemeenteraad aan de orde;

We gaan dit jaar de Leefbaarheidsvisie voor Oost Gelre vorm geven. Met steun van de provincie maken de kleine kernen een bovendorpse visie op leefbaarheid. Met deze visie hopen we ook vragen te beantwoorden over de toekomst van het onderwijs, het behoud van de school, het wonen in de kleine kernen;

Vermoedelijk ook dit jaar zal blijken of de sportboulevard in Lichtenvoorde haalbaar is. De eerste tussenrapportage is opgeleverd. Ik heb de meningen daarover gelezen in de krant en op de social media. Wij geven dit burgerinitiatief de ruimte om met een eindrapportage te komen. Dat is het moment om een oordeel te vormen over de haalbaarheid en een besluit te nemen over het vervolg;

Dit jaar speelt naast het onderwijs in de kleine kernen ook het onderwijs in Groenlo en Lichtenvoorde met de discussie over integrale kindcentra. In Lichtenvoorde worden plannen uitgewerkt. Als de gemeenteraad daarvoor geld beschikbaar stelt zal ook in Groenlo een onderzoek starten naar het vormen van IKC’’s;

De Woonvisie is vorig jaar vastgesteld. Dit jaar zal blijken hoe we de visie in de praktijk brengen. Het verdelen van schaarste is altijd een heikel onderwerp en zal zeker tot discussie leiden;

Dit jaar vallen de besluiten over de inrichting van de N18 bij Lichtenvoorde / Lievelde en het onderliggende wegennet. Onder andere de eventuele afsluiting van de Zieuwentseweg komt daarbij aan de orde. Maar ook de effecten van de voorgestelde maatregelen op het onderliggende wegennet. Daarover gaan we met omwonenden en belanghebbenden in gesprek.

Zomaar een greep uit de thema’s die de komende tijd in de samenleving en in de gemeenteraad gaan spelen en waarin we zeker discussies zullen voeren. Discussies waarbij iedereen zijn of haar eigen mening en emoties heeft. Discussies met voor- en tegenstanders. Scherp gevoerde discussies. En dat is goed, zo hoort het ook.

Wat mij betreft is dat de manier van samenleven zoals die hoort te zijn. En zoals gezegd, ik heb er vertrouwen in dat we de discussie over de thema’s die ik genoemd heb op een goede manier met elkaar voeren. Met respect voor elkaars argumenten en standpunten.

Hier hoort uitdrukkelijk bij dat we als gemeentebestuur niet plompverloren besluiten nemen maar ruimte geven aan initiatieven van inwoners.

U mag van mij als burgemeester verwachten dat ik betrokken blijf bij alles wat er in de gemeente leeft en speelt vanuit een rol die ik omschrijf als “tussen de mensen en boven de partijen”.

Natuurlijk zal ik bij de belangrijke gebeurtenissen in deze gemeente zoveel mogelijk aanwezig zijn. Maar ik ga het komende jaar graag met u, uw bedrijf, uw wijk of uw vereniging in gesprek gaan om te horen wat u bezighoudt.

Op deze manier kan ik er zelf aan bijdragen dat geen kloof ontstaat tussen “wij van het gemeentebestuur” en “zij van de inwoners”.

Als ik op die manier, als burgemeester van Oost Gelre, de toespraak van koning Willem Alexander vertaal naar onze gemeente, dan heb ik nog steeds de overtuiging dat we in Oost Gelre leven in een gemeente :

> waarin we bereid zijn naar elkaar te luisteren;

waar boosheid niet het eindstation is;

waar we het eigen gelijk nog ter discussie willen stellen;

waar vrijheid de ruimte heeft;

En bovenal:

Heb ik het gevoel te leven in een gemeente waar niet het extreme maar het moderne noaberschap het nieuwe normaal is. We hebben elkaar immers juist de komende tijd zo hard nodig !

Dank u wel.