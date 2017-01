VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers in Oost Gelre

OOST GELRE – Net als in iedere gemeente wonen ook in Oost Gelre vluchtelingen met een verblijfsstatus, de nieuwkomers. Ze mogen in Nederland blijven en beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. De gemeente heeft aan VluchtelingenWerk Oost Nederland gevraagd om deze nieuwkomers te begeleiden bij hun eerste stappen in onze ingewikkelde maatschappij. Om hierbij te helpen zoekt VluchtelingenWerk enthousiaste inwoners die als vrijwilliger de nieuwkomers willen ondersteunen.

Past dit werk bij mij?

Als vrijwilliger zijn je werkzaamheden afwisselend en divers. Je helpt nieuwkomers met al het papierwerk dat op hen afkomt. Zoals het regelen van uitkeringen, verzekeringen of het geven van uitleg over instanties. Maar ook bij het afhandelen van post en administratie. Een ander voorbeeld van ondersteuning is het vinden van een huisarts, school of sportclub.

Vrijwilligerswerk met verantwoordelijkheid

VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwilligers die zich minimaal 5-8 uur per week willen inzetten voor een langere periode. VluchtelingenWerk zoekt mensen die niet terugschrikken voor papierwerk, die houden van vrijwilligerswerk met veel verantwoordelijkheid en die goed kunnen communiceren.

Begeleiding en training

Als vrijwilliger ben je onderdeel van een gemotiveerd team vrijwilligers en word je begeleid door een beroepskracht. Er is ruimte om (nieuwe) vaardigheden te ontwikkelen en je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen en cursussen. Je ontvangt een onkostenvergoeding en bent verzekerd tijdens werktijd.

Interesse?

Gemeente en VluchtelingenWerk vinden het belangrijk dat nieuwkomers een plek vinden in onze maatschappij en zich welkom voelen als inwoner van Oost Gelre. Deel je deze mening en zie je een rol voor jezelf weggelegd in de begeleiding? Of heb je meer vragen over de inhoud van het werk? Neem dan contact op met Melanie Jacobs, via mjacobs@vluchtelingenwerk.nl.

Maatjes project Oost Gelre

In Oost Gelre werft de gemeente maatjes die nieuwkomers begeleiden. Deze maatjes zijn een aanvulling op de vrijwilligers van VluchtelingenWerk Oost Nederland. Maatjes helpen een nieuwkomer de weg te vinden in Oost Gelre. Een maatje onderneemt met een nieuwkomer gezellige en alledaagse activiteiten. Een maatje laat de nieuwkomer zich welkom voelen in onze gemeente. Het accent ligt op de sociale aspect van de integratie. Maatjes worden begeleid door Lisa Steneker van de gemeente. Zoals uit het artikel blijkt heeft de vrijwilliger van VluchtelingenWerk een andere rol in de begeleiding. Hier ligt het accent meer op de zakelijke begeleiding.