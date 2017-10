Drie punten Grol in slechte wedstrijd in Keijenborg

X 58

Keijenburgse Boys – Grol 0 – 1

KEIJENBORG/GROENLO – Ondanks een training op natuurgras eerder in de week had het team van trainer Sander Hoopman veel moeite op het zachte grasveld van Keijenburgse Boys. De bal in de ploeg houden was er niet bij vandaag en de bal vloog veel door de lucht. Soms goed aankomend, maar vaak niet. Ook Keijenburgse Boys, via de nacompetitie gepromoveerd vanuit de 4e klasse, hanteerde vaak de lange bal. De opbouw van Grol ging te vaak verkeerd en de duels op het middenveld werden te vaak verloren. Het was voor de meegereisde supporters niet echt genieten. En het winderige herfstige weer werkte ook niet mee.

Hoopman begon met Bjorn te Braake en Mart Zieverink op de bank. Eduardo en Jordy Oonk stonden in de basis. Grol had in de eerste helft maar twee kansen. Wouter Rexwinkel schoot na een kwartier de bal recht op de bovenhoek af, maar keeper Bjorn Grotenhuys wist de bal met de vingertoppen net tot corner te verwerken. En vlak voor rust was Mathijs Warnar net te laat bij een voorzet van Wouter bij de tweede paal. Keijenburg was iets gretiger in het veld en won daarom ook de meeste duels. Deze gretigheid resulteerde ook in enkele harde schuivers op het doel van Grol, maar Wessel Baarslag maakte geen fout. Ruststand derhalve 0 – 0.

In de tweede helft werd Eduardo naar voren geschoven en nam Bjorn te Braake achterin de backpositie over. In eerste instantie pakte deze wijziging niet goed uit. Keijenburg leek zelfs tweemaal op voorsprong te komen. Eerst een bal die gevaarlijk vlak voor het doel van Grol langs werd geschoten en die gemist werd door twee Keijenburgse aanvallers. En even later verdwijnt een schot van Luuk Menting in de linker benedenhoek. Gelukkig raakte een medespeler van hem in buitenspelpositie de bal vlak voor de lijn nog aan en werd het doelpunt terecht afgekeurd. Grol kwam dus maar ternauwernood goed weg en had daarna het geluk aan zijn zijde. Een vrije trap van Michel Kamphuis, die wederom in de strijd voorop ging, ging via de lat recht omhoog en de bal kwam daarna vlak voor de lijn in een melee van spelers terecht, waarbij Eduardo de bal binnen wist te tikken: 0 – 1.

Deze voorsprong werd niet meer weggegeven. Keijenburgse Boys leek geknakt en Grol creëerde in het laatste kwartier nog diverse kansen. Grol heeft echter moeite met scoren: een 3 tegen 1 situatie werd door Wouter Rexwinkel niet goed uitgespeeld, een schot van Mart Willemsen ging net naast, Eduardo schiet alleen voor keeper Grotenhuys naast en een slimme lob van Mart Zieverink gaat helaas ook naast. Keijenburgse Boys eindigde de wedstrijd met tien spelers, omdat Giel Goossens met twee keer geel het veld moest verlaten.

De eindstand is echter het belangrijkste: 0 – 1. Ondanks een slechte wedstrijd pakt Grol drie belangrijke punten en bezet nu samen met Gendringen een gedeelde derde plaats.

Komende zondag staat de thuiswedstrijd tegen nummer laatst op het programma: FC Trias, het team van ex-Grol trainer Jos Heutinck. Tevens het weekend waarin de VSVG haar Fancy Fair houdt. Komt dus allen om Grol 1 aan te moedigen en samen diverse prijzen te winnen.

Wedstrijdinformatie

Wedstrijdronde: 6

Ruststand: 0 – 0

Eindstand: 0 – 1

Scheidsrechter: G. de Graaf uit Doesburg

Scoreverloop:

63. 0 – 1 Eduardo de Sousa Cavalcante

Gele kaarten:

Keijenburgse Boys: Tom Goossens, Joris Jansen, Giel Goossens (2x)

Grol: Mart Willemsen, Wouter Rexwinkel, Mart Zieverink

Rode kaarten:

Keijenburgse Boys: Giel Goossens (2x geel)

Opstelling Grol:

Keeper: Wessel Baarslag;

Achter: Ramon Landewers, Mart Willemsen, Tim Leusink en Eduardo de Sousa Cavalcante;

Midden: Luc Berentsen, Michel Kamphuis en Quint Kristen (68. Roel Bruins);

Voor: Mathijs Warnar (46. Bjorn te Braake), Jordy Oonk (64. Mart Zieverink) en Wouter Rexwinkel.

Uitslagen 3

DCS – VIOD 2 – 0

VVO – Rheden 2 – 0

AD ’69 – Pax 2 – 3

Gendringen – VDZ 3 – 0

Groessen – OBW 1 – 4

FC Trias – MASV 0 – 4

Stand 3C

1. DCS 6 – 18

2. MASV 6 – 15

3. Gendringen 6 – 11

4. Grol 6 – 11

5. VVO 6 – 10

6. Pax 6 – 10

7. AD ’69 6 – 9

8. VIOD 6 – 8

9. OBW 6 – 7

10. Keijenburgse Boys 6 – 7

11. VDZ 6 – 6

12. Rheden 6 – 4

13. Groessen 6 – 3

14. FC Trias 6 – 1