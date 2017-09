Grol wint ook het tweede bekerduel op rij

X 68

Grol 1 – Sp. Haarlo 1 6 – 0

GROENLO – Na een 1-6 overwinning een week eerder in en tegen Ruurlo, heeft Grol in de aanloop naar de nieuwe voetbalcompetitie 2017-2018 ook de tweede bekerwedstrijd (thuis tegen Sp. Haarlo) met grote cijfers gewonnen: 6-0. De op het sportpark Den Elshof in Groenlo niet aanwezige voetballiefhebbers, die naar aanleiding van deze uitslag denken een sprankelende partij voetbal te hebben gemist, komen echter bedrogen uit. Grol – Sp. Haarlo was ondanks de mooie uitslag in het voordeel van Grol bij vlagen niet om aan te zien.

Dit laatste mag in eerste instantie niet de Grolequipe van trainer/coach Sander Hoopman worden verweten. Vijfdeklasser Sp. Haarlo had namelijk vanaf de aftrap voor een verdedigende tactiek gekozen, waarbij tijdens het merendeel van de wedstrijd met tien spelers op de 16-meterlijn werd verdedigd. Het gevolg was dat de Grolachterhoede weinig werk had en doelverdediger Wessel Baarslag een bijna werkloze middag beleefde. Een vervelend aspect voor het publiek was daarbij het gegeven dat de Grolverdediging met van rechts naar links Ramon Landewers, Tim Leusink, Mart Willemsen en Bjorn te Braake totaal geen raad wist met de verdedigende, afwachtende speelstijl van de voor het merendeel veel te zwaarwichtige spelers van Haarlo, die eigenlijk met maar één instelling aan de wedstrijd waren begonnen en dat was de nederlaag zo klein mogelijk te houden. Door de Grolverdedigers werd daarop geanticipeerd met een dergelijke vertragende speelwijze, die de wedstrijd op het kunstgras van Grol bepaald niet ten goede kwam.

Het gevolg van het een en ander was een wedstrijd, die het publiek op geen enkele wijze kon boeien. Bovendien een wedstrijd die weinig tot geen enkele bijdrage leverde aan de voorbereiding aan de competitie, die voor Grol op 24 september a.s. van start gaat met direct al een zware uitwedstrijd, te weten uit tegen OBW in Zevenaar. Toch wist Grol zes keer over doel te treffen, te weten drie doelpunten voor en drie doelpunten na rust. Bij Grol bleven de geblesseerde spelers Mart Zieverink en Teun Pasman aan de kant, alsmede de nog geschorste Doné Emaus. Opvallend was wel dat een tweetal spelers (Luc Berentsen en Eduardo de Sousa Cavalcante), beiden overgekomen van zustervereniging Grolse Boys, zich wisten te onderscheiden met bij vlagen goed voetbal. Dat wil overigens nog niet zeggen dat hoofdtrainer eruit is was betreft de samenstelling van het basisteam voor de competitiestart 2017-2018.

Er zijn nog minimaal twee oefenwedstrijden te gaan, te weten donderdag 14 september a.s. tegen een nog nader bekend te maken tegenstander en zondag 17 september a.s. in Lievelde (aanvang: 14.00 uur) tegen vierdeklasser Erix en dat voor de derde en laatste bekerwedstrijd in de poule.



Scoreverloop:

9e min. 1-0: Luc Berentsen; 14e min. 2-0: Jordy Oonk; 39e min. 3-0 Jordy Oonk; 53e minn. 4-0: Roel Bruins; 81e min. 5-0 Mathijs Warnar; 85e min. 6-0 Rutger van Schijndel.



Opstelling Grol tegen Sp. Haarlo:

Doel: Wessel Baarslag;

Achter: Ramon Landewers (46e min. Eduardo de Sousa Cavalcante), Tim Leusink (57e min. Quint Kristen), Mart Willemsen en Bjorn te Braake;

Midden: Luc Berentsen, Michel Kamphuis en Roel Bruins;

Voor: Mathijs Warnar, Jordy Oonk (57e min. Wouter Rexwinkel) en Rutger van Schijndel.

[0] Tekst: sv Grol

[1] Foto: Theo Huijskes