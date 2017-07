Logo Brouwersnös onthuld

X 57

GROENLO – Vrijdagmiddag 7 juli presenteerde Bierbrouwerij en distilleerderij Brouwersnös in Groenlo haar logo. Het logo is ontworpen door Willem te Molder. “Het Ambachtelijke logo laat zien hoe er op ambachtelijk wijze gebrouwen gaat worden”, vertelde Willem te Molder net voor de presentatie van het bedrijfslogo. Tevens werd er bronzen beeldje, waarvan het logo is afgeleid, onthuld. Het beeld is ook van de hand van Willem is gemaakt, staat in de tuin van het Brouwersnös enlaat een ‘brouwer’ zien die bezig is bij een open gistkuip.

In het voormalige ‘Grolschhuis’ aan de Eibergseweg in Groenlo zal vanaf 2018 Achterhoekse speciaalbieren worden gebrouwen. Initiatiefnemers zijn: Jos Oostendorp, Andries en Frans de Groen. “Wij willen bieren gaan brouwen met een verhaal. Ik hoop dat wij zo’n twaalf of zestien speciaalbieren gaan brouwen”, vertelde Jos Oostendorp.

Om villa Adriana in te richten als een brouwerij moet er nog wel het één en ander gaan gebeuren. “In week 33 zal een start worden gemaakt met de sloop van het gebouw achter de villa. De brouwerij komt achter in de tuin en daarvan zal de bouw in week 35 beginnen. We hopen dat ergens in januari 2018 de bouw klaar is. Bouwmaatschappij te Brake in Lievelde gaat deze klus doen”, aldus Oostendorp.

Tevens konden de genodigden vrijdagmiddag een kijkje nemen in de proefbrouwerij. Deze brouwerij, nu nog in een kleine uitvoering, zal worden geleid door Brouwer Jan Luft. Brouwer Jan is een expert in het brouwen van speciaalbieren.

Voor meer informatie www.brouwersnos.nl