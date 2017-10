René Molenveld doorbreekt de hegemonie van Remko Stöteler.

X 90

Wie o wie staat er na deze wedstrijd op nummer 1, dat was de vraag bij aanvang van de 5de wedstrijd om de IJsselCup. Is het Remko Stöteler die de laatste 3 wedstrijden een 1 viste, of is het Rob Beerten of Henk Geurkink? Maar vlak Rene Molenveld en Bennie Rooks ook niet uit. Ook deze keer helaas weer geen volle bak, negen deelnemers waren bij de loting aanwezig. De overige hadden zich, zoals het hoort, afgemeld.

Vandaag werd er weer gevist in twee vakken. De heren van wedstrijdcommissie konden de nummers mooi ruim uitzetten wat door de aanwezigen werd gewaardeerd.

Om kwart over zeven, vanaf oktober starten we standaard een uur later met het loten i.v.m. de duisternis, was iedereen aanwezig en de heren van de wedstrijdcommissie waren reeds klaar met het uitzetten zodat er meteen begonnen kon worden met het loten, toch altijd weer een cruciaal moment.

Om half negen werd er geroepen dat er begonnen kon worden en vlogen de goed gevulde korven naar de gekozen afstand..

In vak A, achter op het parcours, was het vanaf de eerste inzet voor veel deelnemers, iedere deelnemer wist in de eerste minuten een beet te verzilveren. En de beet bleef er goed inzitten, met name op nummers 7, 8 en 9. Op nummer 5 en 6 was het peuteren. René Molenveld, kopplek, wist in een hoog tempo de ene na de andere vis vangen, al waren deze niet echt groot van stuk. Maar René moest gedacht hebben dat vele kleintje maakt een grootte en ving dus onverdroten door. Dat dachten ook Frank Bomers en Vincent te Brake, qua aantallen konden ze tippen aan Rene, maar ook beide heren zaten goed in de beet. Voor Rob Beerten en Henk Geurkink was het een ander verhaal, wat ze ook deden, ze kregen de vis niet aan de praat. Zo nu en dan verdween er een vis in het leefnet. Halverwege de wedstrijd kregen ook zei de vis aan de praat zodat het voor beide heren toch nog een aangename wedstrijd werd. Met nog anderhalf uur op de klok kreeg Henk Geurkink een niet te missen aanbeet en na een gevecht van ruim 5 minuten wist hij een dikke IJssel brasem van 4 kilo te vangen.

In vak B was het, zoals gebruikelijk niet zo wild als in vak A, ook hier werd vanaf het begin door iedereen vis gevangen en daarna was het peuteren. Zo zat je goed in de beet en wist je een paas vissen te vangen en de daaropvolgende tien minuten was het angstvallig stil. De kunst is dan om gewoon aas te blijven brengen om de vis weer op de stek te krijgen. Deed je dat dat dan kwam de vis ineens weer op de plek en kon je weer wat vangen. Remko Stöteler, op nummer vier, had dit spelletje het beste door en ving met grote regel maat een vis, al waren deze wel klein van stuk. Theo Wayerdink deed er alles aan om de vist te verleiden maar zonder het gewenst resultaat, hij ving ook zijn visjes maar het hield niet over. Ivo te Kortschot, na twee wedstrijden met veel vastzitters, kon lang mee in het tempo van Remko Stöteler , maar doordat hij twee grote vissen verspeelde kon hij niet voorkomen dat Remko weer een eentje viste. Bennie Rooks, op nummer een, ving ook geregeld zijn visjes maar deze waren per saldo groter dan die van Theo Wayerdink.

De vangsten waren, qua aantallen, goed te noemen. Alleen werd er weinig grote voorn en winde gevangen. Toch is er door negen deelnemers in totaal 67105 gram gevangen. In vak A was dit 47725 gram en vak B 19380 gram. Na 5 wedstrijden is er 223 kilo vis gevangen en met nog twee wedstrijden te gaan zouden we zomaar eens door de 300 kilo grens kunnen gaan.

Uitslag 5de wedstrijd IJsselCup 2017:

Vak A:

1. Rene Molenveld 18150 gr 1 pnt. 2. Frank Bomers 8410 gr 2 pnt 3. Vincent te Brake 7290 gr 3 pnt

Vak B:

1. Remko Stöteler 7790 gr 1 pnt. 2. Ivo te Kortschot 5785 gr 2 pnt. 3. Bennie Rooks 3425 gr 3 pnt.

Stand na de 5de wedstrijd:

1. Remko Stöteler 41845 gr 9 pnt. 2. Rene Molenveld 44940 gr 10 pnt. 3. Rob Beerten 25830 gr 12 pnt. 4. Bennie Rooks 17865 gr 13 pnt. 5. Henk Geurkink 34060 gr 14 pnt.

De eerstvolgende competitiewedstrijd, 8 oktober, is de laatste en beslissende wedstrijd om de grachtencompetitie. Henk Geurkink lijkt de beste papieren te hebben maar hij voelt de hete adem van Ralf Thiel in zijn nek. De eerst volgende IJsselCup wedstrijd wordt gevist op zondag 29 oktober, denk aan het verzetten van de klok (uurtje extra slapen), er wordt weer gevist bij de windmolens in Zutphen.