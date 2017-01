Brandweer adviseert; zorg voor een schone schoorsteen!

Uit onderzoek van de brandweer in Gelderland en Overijssel blijkt dat de meeste woningbranden ontstaan als gevolg van stoken. Ook koolmonoxidevergiftiging komt voor. Oorzaak: vervuilde of verstopte kanalen. De oplossing is simpel; laat voor een paar tientjes jaarlijks uw schoorsteen vegen. Dat is dan ook het advies van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Als er hout, kolen of olie gestookt wordt, komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Die deeltjes hechten zich aan de wand van het kanaal en vormen een brandbare laag. Ontbranding van deze laag kan leiden tot schoorsteenbrand. Ook kan de schoorsteen verstopt raken door andere vervuiling (zoals vogelnesten). Omdat er dan weinig tot geen ‘trek’ meer is, kunnen verbrandingsgassen terugslaan in de kamer. Het gevaar van koolmonoxidevergiftiging ontstaat.

Laat de schoorsteen vegen

Om een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging te voorkomen, adviseren wij u de schoorsteen minimaal één keer per jaar te laten vegen. De schoorsteenveger verwijdert het vuil in de schoorsteen, maar controleert de schoorsteen ook op loszittende delen en scheuren. Schakel een erkend bedrijf in dat aangesloten is bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond.

Veilig stoken

Een veilige manier van stoken is de zogenaamde ‘Zwitserse methode’. Hierbij legt u kleine houtjes bovenop grote houtblokken. Dit zorgt ervoor dat het vuur van bovenaf rustig begint te branden en de rookontwikkeling minimaliseert. Op www.brandweer.nl/brandveiligheid vindt u ook filmpjes met uitleg over deze methode.

Toch een schoorsteenbrand?

Een schoorsteenbrand is te herkennen aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Het vuur in de haard of kachel is te doven met droog zand. Het vuur in het rookkanaal blijft wel branden. Het is van belang om direct de schoorsteenklep of luchttoevoer te sluiten en de brandweer te bellen via 112. Blus nooit met water! Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming. En doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms met een explosie tot gevolg. Zorg dus dat er altijd een emmer met zand naast de openhaard of kachel staat.

Meer informatie over veilig stoken vindt u op www.brandweer.nl/brandveiligheid.