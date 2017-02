30 of 40 dagen geen alcohol: wie doet er mee?

Vanaf woensdag 1 maart start de actie ‘Ik Pas’. Iedereen kan zich inschrijven op de site www.ikpas.nl en zo één van de deelnemers in Nederland worden die 30 of 40 dagen geen alcohol drinken. IrisZorg en GGD Noord- en Oost-Achterhoek ondersteunen deze actie in de Achterhoek.

Iedereen kan een eigen reden hebben om mee te doen. De winterkilo’s bestrijden, vasten na carnaval, een uitdaging aangaan, een goed voorbeeld zijn voor je kinderen of het goed vinden

voor je gezondheid.

Gewoonte

Veel mensen drinken alcohol. Op feesten en verjaardagen, maar ook voor of tijdens het eten, als slaapmutsje, bij het sporten of op de vrijdagmiddagborrel. We zijn ons niet altijd bewust van de gewoonte om bij steeds meer gelegenheden alcohol te drinken. Hoeveel dagen gaan er voorbij zonder alcohol?

30 of 40 dagen zonder alcohol

Om dit vanzelfsprekende patroon te doorbreken, kunnen mensen via IkPas meedoen met 30 of 40 dagen geen alcohol. De gedachte achter IkPas is dat het samen met anderen makkelijker vol

te houden is. Bijvoorbeeld met vrienden, familie of collega’s, die zich ook kunnen inschrijven.

Goede ervaringen

Landelijk onderzoek laat zien dat veel deelnemers aan IkPas 2016 zich na afloop meer bewust zijn van hun eigen alcoholgebruik. Deelnemers van vorig jaar voelden zich tijdens IkPas fitter, sliepen beter en vielen af. Ook bleek dat deelnemers 6 maanden na deelname nog steeds minder alcohol dronken dan voor hun deelname.

IrisZorg en GGD ondersteunen de actie in de Achterhoek. Verschillende organisaties zoals huisartsen, bibliotheken, apotheken en sociale wijkteams krijgen informatie over de actie en hoe

mee te doen. Deelnemers ontvangen in de actieperiode nieuwsbrieven met informatie, tips, alternatieven en ervaringen.