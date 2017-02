Dameszitting met Buutreedner Burgermeester Bronsvoort

X 1899

GROENLO – Het was alweer de 8e keer dat het Corps Champêtre Grol een dameszitting organiseerde. In een met louter dames gevuld City Lido waren het prinses Anneke (Rave) en Adjudante Janine (Tops) die de zondagmiddag 19 februari vakkundig voorzaten. Niet dat het eigenlijk mogelijk is bij de Grolse Caranavals vereniging De knunnekes; een prinses en adjudante. Maar deze dames hebben zich één keer als grap in het prinselijk pak mogen laten fotograferen voor de onthulling van het huidige prinsenpaar, en tja dat smaakt natuurlijk naar meer.

Dat het hoog tijd is voor meer vrouwelijk bloed bij de Grolse Carnaval vond ook de eerste buutreedner van de middag. Dat was namelijk niemand minder dan burgermeester Annette Bronsvoort. Nadat ze fijntjes had uitgelegd hoe heel Grolle wordt geleid door vrouwen en vertelde hoe het er bij haar thuis aan toe gaat (Hij heeft misschien de broek aan, maar IK bepaald welke!) moest haar van het hart dat het toch niet lekker zat, die sleutel van de stad drie dolle dagen afgeven aan een prins. Dat afgeven op zichzelf was nog niet zo’n euvel ,maar drie dagen een compleet vrouw-loos bestuur, dat doet toch pijn. Daarom besloot Bronsvoort de sleutel de komende week alvast in te leveren bij Prinses Anneke. Supertrots en volkomen verrast nam de prinses de sleutel in ontvangst. “Deze krijg je voorlopig nog niet terug!” riep Rave naar prins Harrie die kort daarvoor al zijn versierselen had ingeleverd bij collega Anneke. “Ik meld me niet eerder dan komende zondag op het stadhuis met deze sleutel.”

De volgende uren werd er vervolgens doorgefeest met buuts, zang en dans van bijna allemaal lokale artiesten en aan het eind van de middag kon het Corps Champêtre Grol terugkijken op weer een geslaagde pronkzitting,

