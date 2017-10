Geboortekoffertje voor ouders Merle Voerman

X 125

OOST GELRE/LICHTENVOORDE – Donderdag 26 oktober kreeg de op 1 oktober geboren Merle Voerman hoog bezoek. Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre, en Ilona Oolthuis, postcommandant brandweer Lichtenvoorde kwamen op kraamvisite.

Geboortekoffertje om aandacht te vragen voor brandveilig huis

Merle, dochter van Jorik Voerman en Petra Lensink, is de eerstgeboren nieuwe inwoner van Oost Gelre deze maand. De burgemeester en de postcommandant van de brandweer kwamen daarom op visite met een geboortekoffertje. Dit gebeurde in het kader van de brandpreventieweken. In het koffertje zit een rompertje, een rookmelder en een map met voorlichting over veilig wonen, om aandacht te vragen voor een brandveilig huis.

Oktober in teken van brandpreventie

Ieder jaar staat de maand oktober in het teken van brandpreventie. De nieuwe preventiecampagne richt zich dit jaar op aanstaande en jonge ouders. De eerstgeborene in de gemeente, Merle dus, ontvangt een geboortekoffertje. Alle andere ouders die deze maand bij de gemeente aangifte van een geboorte doen, krijgen een geboortetasje. Hierin zit een rookmelder en voorlichtingsmateriaal.