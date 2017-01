Geslaagde eerste nieuwjaarsduik

OOST GELRE – De eerste nieuwjaar duik in de gemeente Oost Gelre werd vanmorgen (lees zondag 1 januari) om 12.00 uur gehouden bij het Wijndomein Besselinkschans in Lievelde.

Terwijl de buitentemperatuur -1 graad is begonnen de ruim 100 deelnemers met een warming-up en rende daarna op aftellen van presentator Kees Porskamp en Max Wekking het ijskoude water in, dat een temperatuur heeft van 4 á 5 graden Celsius. Na de duik konden de deelnemers op temperatuur komen en een emmens grote hot tube, die een water temperatuur van 20 graden had.

De nieuwjaar duik vond plaats in de vijver die vorig jaar voorjaar werd gegraven bij het Wijndomein. Het water is helder en schoon en is dus zeer geschikt om een frisse duik te nemen.

De organisatie, Stichting Vrije Slag door Grolle, kan terug kijken op een geslaagd evenement.

Foto: Marcel Houwer