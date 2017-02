Grols carnavalslied op Spotify , I-tunes en You Tube

GROENLO – Sam de Vries (21), die met de pronkzitting in Groenlo haar debuut maakte, heeft haar eigen carnavalsschlager op Spotify , I-tunes en You Tube staan.

Zij heeft een niet-alledaags carnavalsnummer ‘Carnaval, hygiënisch is het niet’ geschreven. Tijdens de jaarlijkse pronkzitting van carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo werd dit liedje, samen met drie andere nummers, succesvol gepresenteerd.

Het nummer is te horen via Spotify en te downloaden via I-Tunes, een video is in de maak

