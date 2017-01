Grols Kanon schiet het nieuwe jaar in

GROENLO – Vooral bij het eerste schot laat het publiek horen dat het kanonschot best wel hard was. Traditioneel werd op nieuwjaarsdag het Grolskanon afgevuurd. “Bedankt dat u bent gekomen, want u had ook kunnen kiezen voor de nieuwjaarsduik in onze gemeente. Alleen hier is het droger en minstens zo spectaculair. Tevens hoop ik dat wij een jaar tegemoet gaan met meer vrede in de wereld”, vertelt Annette Bronsvoort burgemeester van de gemeente Oost Gelre.

Voor het kanonschieten waren veel toeristen naar de Kanonswal gekomen. “Gaat het hard?”, vroeg een man uit het publiek aan één van de vele fotografen. Hij liet een foto van het afgelopen jaar zien waarop het kanon schoot. “Kijk dat eens, dat gaat hard”.

Het kanon buldert al bijna 20 jaar op nieuwjaarsdag. “We zijn voor het eerst begonnen met schieten in 1998”, vertelt Erik Mentink van ‘Vrienden van de Grolse Kanonnen. Laatst genoemde organiseert dit jaarlijkse spektakel samen de Compagnie Grolle.

Edwin Grothe, van de Compagnie Grolle, maar ook voorzitter van de ‘Slag om Grolle’ vertelde de bezoekers dat dit jaar in oktober de ‘Slag om Grolle’ plaats gaat vinden. “Er zullen ongeveer 1.500 re-enectors aanwezig zijn. Deze zullen onder andere bivakkeren op de plek waar u nu staat maar ook elders in de veste”.

Maar liefst vijf schoten werden afgevuurd die in de wijde omgeving te horen waren.

Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer