Grolsch/De Klok Dranken en De Graafschap tekenen nieuwe Partnership overeenkomst

GROENLO/DOETINCHEM – Betaald voetbalorganisatie De Graafschap en Koninklijke Grolsch/De klok Dranken hebben maandagavond 6 februari jl, voorafgaand aan de wedstrijd tegen SC Cambuur, hun samenwerking voor de komende jaren bekrachtigd. Beide partijen hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe sponsor/Partnership overeenkomst van 5 jaar bovenop de nog 2 lopende jaren van het huidige contract. Uiteraard blijft Grolsch/De Klok Dranken hiermee de exclusieve dranken- en bierleverancier van De Graafschap en haar stadion De Vijverberg.

De Graafschap Martine Zuil: ““We zijn heel blij dat we opnieuw met Grolsch tot een partnership hebben kunnen komen. Het openbreken van het bestaande contract en het verlengen daarvan tot 2023 geeft aan dat beide Achterhoekse merken vertrouwen hebben, in elkaar en in de gezamenlijke toekomst. Naast de zakelijke overeenkomst, kunnen wij ons ook prima vinden in de maatschappelijke gedachte. Wij gaan er van uit dat er veelvuldig reden zal zijn om op De Vijverberg het glas te heffen!””

Grolsch Jacco Potkamp: ““Met deze overeenkomst combineert Grolsch wederom haar twee passies: voetbal en de regio! Plezier en ontspanning is wat voetbal en Grolsch verbindt. Grolsch is trots op Oost-Nederland als thuishaven, op de vele voetbalclubs in de regio en uiteraard op haar bier. Daarnaast ben ik er bijzonder trots op dat we in het kader van ons Duurzaamheidsbeleid, twee kaarten voor de Business Club Graafschap terug geven aan De Graafschap zodat deze ingezet kunnen worden voor een maatschappelijk doel van De Graafschap in de regio.””