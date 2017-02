Laatste schooldag voor Juf Margriet

GROENLO/ZIEUWENT – Juf Margriet (Spekschoor) werd vrijdagmorgen 3 februari in alle vroegte thuis in Zieuwent aan de Zegendijk opgehaald door haar leerlingen. Dit gebeurde met de echte Graafschap-bus.

Normaal ging ze altijd met de fietst naar haar werk als kleuterjuf op de Ni’je Veste Wheme in Groenlo, maar vandaag (lees vrijdag) op haar laatste schooldag werd ze opgehaald door leerlingen van groep één en twee.

De leerlingen hadden voor ballonnen, margrieten en een feesthoedje.

Op school werd ze door alle leerlingen feestelijk verwelkomt. Speciaal voor haar werd er een ere haag gevormd. Daarna gingen de kinderen met de fiets of met de Vestingstad Express naar Marveld Recreatie, voor een gezellige dag..

Juffrouw Margriet (60 jaar) begon 40 jaar geleden als kleuterjuf op de Ni’je Veste Wheme. Zij stopt met werken omdat ze plaats wil maken voor jonge leerkrachten

Vandaag is er van 15.00 tot 17.00 uur een afscheidsreceptie op De Ni-je Veste, locatie Wheme. Daarvoor zijn ouders, oud-leerlingen en hun ouders en oud-collega’s uitgenodigd om bij aanwezig te zijn.