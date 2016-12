Midwinterbivak bij Erve Kots

LIEVELDE – Het openlucht Museum Erve Kots trok vandaag (lees donderdag 29 december) veel bezoekers. In het openluchtmuseum bivakkeert donderdag 29 en vrijdag 30 december de Compagnie Grolle. Deze groep overnacht in het ‘Los Hoes’ en leven en werken zoals in 1627.

De Compagnie Grolle beeldt het leven uit de 17e eeuw uit zowel de soldaten als de boerderij bewoners. Soldaten demonstreren hun wapens en de smid bewerkt het ijzer op het aanbeeld en in het huis hangt de pot boven het vuur.

Voor veel fotograferen leverde het deze dag mooie plaatjes op. Morgen is er nog een kans op het maken van mooie foto’s bij Erve Kots.

