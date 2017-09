Nieuw Koningspaar in Zwolle

X 446

ZWOLLE – Afgelopen weekend vond het jaarlijkse Kermisfeest plaats in Zwolle. Zaterdag begon de kermis met de optocht door Zwolle, wethouder Jos Hoenderboom en het koningspaar van 2015 werden tijdens de optocht opgehaald en rondgereden door Zwolle. Na de openingstoespraak van de voorzitter Derck Hulshoff klonk het Wilhelmus en ging het feest echt van start. Voor de kinderen waren er ‘boerderijspelletjes’ georganiseerd en de allerjongste jeugd kon lekker knutselen met ‘Knutselmiep’ Marloes ten Bras. Ook was er weer het traditionele ringrijden voor paarden en pony’s. Later op de dag werd er door alle buurten uit Zwolle weer fanatiek gestreden om de titel ‘Beste buurt van Zwolle’ te behalen. De buurt ‘Eibargse Veld’ ging dit jaar met de titel aan de haal. ’s Avonds was de tent vol en ging het dak eraf met de DJ’s van Qmusic.

Zondag werd er gevoetbald door de jeugd en voor de volwassenen was er de traditionele Zeskamp. De Zeskamp werd dit jaar wederom gewonnen door kameradengroep ‘De Brekbolten’. Na de spelen was het nog lang gezellig op het feestterrein! De zondagavond werd de tent op zijn kop gezet door de ‘Partyband Amici’.

Maandagochtend werd het oud koningspaar van 2015 opgehaald en nadat zij het eerste schot gelost hadden ging het vogelschieten en gooien van start. Na 191 schoten werd Ramon Halleriet tot koning van Zwolle gekroond. De koningin van Zwolle werd na 318 schoten de vrouw van de voorzitter Kim Hulshoff. Samen met de jeugdkoning Thion Groot Kormelink werden ze de maandagmiddag uitgebreid gehuldigd. Het feest werd maandagavond voortgezet met DJ ‘Superluucks’.

Uitslagen

Vogelschieten heren, 191 schot

Vleugels, staart, kop en romp: Ramon Halleriet

Vogelschieten dames, 318 schot

Rechtervleugel: Renate Reijerink

Linkervleugel: Els Meekes

Kop: Elise Kroekenstoel

Romp: Kim Hulshoff

Vogelschieten jeugd, 272 schot

Linkervleugel: Jasper ter Braak

Rechtervleugel: Thije ten Have

Kop: Daniel Schuurmans

Romp: Thion Groot Kormelink



Pupillenvoetbal

1e FC Top

2e De Voetballady’s

3e De Voetknallers

Jeugdvoetbal

1e De Brugpiepers

2e De Kanjers

Versierde wagentjes (groot)

1e De Kanjers

2e Joeri & Brian Meekes

3e Bo & Len Rots

Versierde wagentjes (klein)

1e Dean Roes & Wout Halleriet

2e Chiel te Braake

3e Damon Reijerink

Versierde fietsen

1e Janis Roes

2e Maud Wolters

3e Ela Geesink



Ringrijden pony’s

1e Anouk Geverink

2e Merle Roes

Ringrijden paarden

1e Anne te Brake

2e Rob te Brake

3e Harrie Groot Kormelink