Prins Hans en Adjudant Rogier klaar voor het Frühshoppen

Fruhshoppen bij de Belhamels altijd goed voor spektakel.

BELTRUM – Carnavalisten uit de hele regio zijn op zondag 22 januari weer van harte welkom in het Belhamelshoes. Ze komen er graag, deze carnavalisten, want het programma van Frühshoppen bij de Belhamels is een unieke combinatie van humor, gemoedelijkheid, muziek, proosten met gerstenat en ludieke escapades.

“Het is niet voor niets dat bevriende buurtverenigingen graag naar het Belhamelshoes afreizen” vertelt Sander Esselink, de kersverse nieuwe president. “Het gevarieerde programma en de gemoedelijkheid spreekt de mensen erg aan.” Esselink was vorig jaar nog de Prins bij de Belhamels. Nu volgt hij Edwin Bleumink op, die zich na vijf jaar presidentschap gaat richten op zijn voorzitterschap bij SVB (Stichting Volksfeest Beltrum). Tijdens het Frühshoppen zal hij het stokje officieel overdragen aan zijn opvolger.

Vanaf 11.00 uur is iedereen uit Beltrum en omstreken welkom in zaal Spilman en wordt begonnen met het officiële gedeelte, waarbij er nader kennis gemaakt wordt met de Prins Hans en Adjudant Rogier. Over en weer worden er door de hoogheden ’leuke en scherpe zegjes met een knipoog’ gedaan. Daarbij horen ook ludieke presentjes waarmee dikwijls ook nog even een steek onder water wordt gegeven. “We hebben er zin in”, aldus Prins Hans. “Het belooft weer iets moois te worden”, zegt hij met een grijns op zijn gezicht. En Adjudant Rogier lacht. Dat belooft nog wat…

De dag zal verder muzikaal worden opgeluisterd door het huisorkest van de Belhamels, Valse Loch. En natuurlijk zal ook een spetterend optreden van de Belstars, de dansgarde van de Belhamels, niet ontbreken in het programma. Na het officiële gedeelte zal de middag worden voortgezet met DJ Roel, die de zaal nog even flink op de kop zal zetten. Hét moment om nog eens te proosten op een gezellige en goede carnavalstijd!

Plaats van handeling:

Residentie Belhamelshoes – Spilman te Beltrum Datum: zondag 22 januari 2017 Aanvang: 11.00 uur