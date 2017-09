Schuldhulpmaatjes krijgen financieel steuntje in de rug

X 27

De LionsAward van de Lionsclub Groenlo-Slingelanden met het bijbehorende bedrag van 1.000 euro is dit jaar toegekend aan De Stichting Schuldhulp Op Maat die actief is in Oost Gelre en Berkelland. De zogenoemde schuldhulpmaatjes van SOM helpen mensen die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn geraakt en hier niet zelf uit kunnen komen.

Met de LionsAward steunt de Lionsclub Groenlo-Slingelanden initiatieven die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor een maatschappelijk belangrijk doel. Dit jaar viel de eer te beurt aan de Stichting Schuldhulp Op Maat (SOM). Namens de SOM namen coördinator Lidy Bennink en voorzitter Fons Hulshof de LionsAward in ontvangst van Harry Minkhorst en Dennis Rondeel. De vertegenwoordiger van de Stichting waren zichtbaar verguld met de fraaie award en het bijbehorende geldbedrag van 1.000 euro.

Schuldhulpmaatjes

Na de ontvangst van de LionsAward vertelden Lidy Bennink en Fons Hulshof uitgebreid over hun stichting, het doel en de werkwijze. De vrijwilligers van de Stichting Schuldhulp Op Maat – schuldhulpmaatjes genoemd – helpen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Kerntaak van een schuldhulpmaatje is zorgen dat mensen de financiën weer op orde te krijgen. Hoe dat moet, verschilt per persoon. Bij de één is het een kwestie van leren budgetteren, bij de ander moeten schulden of betalingsachterstanden worden weggewerkt. Het schuldhulpmaatje staat met raad en daad terzijde.

Soms moet schuldhulpverlening of schuldsanering worden aangevraagd. Het schuldhulpmaatje helpt dan bij het invullen van formulieren en kan zelfs meegaan naar de Sociale Dienst, de Stadsbank en de Rechtbank. De vrijwilligers van de Stichting SOM nemen niet het werk over van de sociale dienst of een bureau voor schuldhulp, maar ondersteunen en helpen.

Organisatie bekostigen

De schenking van 1.000 euro van de Lionsclub Groenlo-Slingelanden gebruikt de Stichting Schuldhulp Op Maat om haar organisatie bestaande uit 35 vrijwilligers en 2 coördinatoren draaiende te houden, kosten te betalen die vrijwilligers maken en de opleiding voor nieuwe schuldhulpmaatje te bekostigen. De Stichting werkt nauw samen met onder andere de Voedselbank, de Vincentius in Groenlo, Stichting Ontwikkelingswerk Lichtenvoorde en Vluchtelingenwerk. Kijk voor meer informatie over de Stichting Schuldhulp Op Maat op www.schuldhulpopmaat.nl.