Slag om Grolle kledingbeurs

GROENLO – De organisatie van De Slag om Grolle organiseert op 16 september de tweede kledingbeurs voor de ‘Slag om Grolle’ in de Mattelier – Sociaal Cultureel Centrum Groenlo aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo.

Tijdens de kledingbeurs kunnen patronen voor de Slag om Grolle worden gekocht en kan er kleding worden geruild. Er zullen een aantal handelaren aanwezig zijn voor de stoffen, knoopjes, bandjes plus drink- en eetgerei.

In oktober vindt de zesde editie van ‘De Slag om Grolle’ plaats. De beurs wordt gehouden van 13:00 – 16:00 uur

Toegang tot de beurs is gratis. Voor meer informatie, houdt de Facebookpagina van de Slag om Grolle in de gaten of stuur een mail naar kledingbeurs@slagomgrolle.nl.