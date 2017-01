Tonnie te Plate luidt klokken voor “zijn” kerk

GROENLO – Oud-koster Tonnie te Plate heeft op zaterdag 21 januari om 13.00 uur de klokken laten luiden van de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Zo luidde hij letterlijk de Actie Kerkbalans in, een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen. Dankzij de Kerkbalas kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Actie Kerkbalans

Actie kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oudkatholieke Kerk. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving. Een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt, om te vieren en te rouwen of een plek waar je het leven deelt en rust vindt. Mijn kerk verbindt en omdat de kerk geld kost, bestaat de Actie Kerkbalans. De actie loopt van 21 januari tot 5 februari 2017.

Klokken luiden

Door de klokken te luiden, vraagt Tonnie te Plate aandacht voor zowel de binnen- als de buitenkant van de kerk. En wat betreft de buitenkant wijst hij op het belang en het behouden van een monumentaal gebouw dat, in het jaar van zijn afscheid als koster, in 2015 is verheven tot basiliek! Tonnie was vanaf zijn 18e vrijwilliger van de Calixtuskerk en via de functie van o.a. kerkwacht, collectant, acoliet, communie-uitreiker, hulpkoster en vanaf 1996 als hoofdkoster betrokken bij het wel en wee van vele parochianen. Een ambassadeur met een eigen “Tonnie te Plateplein” naast de basiliek en pastorie.

In heel Nederland

Ruim honderd kerken starten hun Actie Kerkbalans met een inluidmoment. Zo klinken door heel Nederland tegelijk de kerkklokken om samen stil te staan bij de positie van de kerk in de maatschappij. Voor de vele vrijwilligers die zich inspannen om het kerk-zijn in hun gemeenschap vitaal te houden, worden door dit gezamenlijk, positief moment gezien en gesteund, wat ook bijdraagt aan hun motivatie!