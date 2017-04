Wandelen voor de SamenLoop voor Hoop

X 45

GROENLO – Op 7 mei vindt er in Groenlo een wandeltocht plaats voor ‘SamenLoop voor Hoop’.

Het initiatief komt van Team Go4Life. Jeanne Spiekker en Peter Niewhoff maken deel uit van het team en organiseren een wandeltocht, om geld binnen te halen voor de actie.



“Ons team doet mee aan de Samenloop voor Hoop Oost Gelre op 16 en 17 juni omdat we in onze eigen kring ook te maken hebben met deze ziekte. We willen graag meewerken om deze ziekte te lijf te gaan”, aldus Niewhoff.

Go4Life bestaat uit 15 teamleden die zich met ziel en zaligheid inzetten voor het goede doel. “We zijn bezig met het organiseren van een aantal activiteiten. Een van deze activiteiten is het organiseren van een wandeltocht op zondag 7 mei aanstaande in Groenlo. Er kan deelgenomen worden aan twee afstanden, te weten vijf en tien kilometer,” vult Jeanne aan.

Er kan tussen 09.00 en 11.00 uur gestart worden bij Brouwhuys de Lange Gang, Kevelderstraat 15 te Groenlo. “De route van de vijf kilometer is erg leuk voor gezinnen met kinderen. De tien kilometer is meer voor de ervaren loper”, wil Niewhoff nog kwijt. De route loopt door en rondom Groenlo.

De kosten bedragen € 2,00 voor kinderen en € 5,00 voor volwassenen. De opbrengst komt geheel ten goede van de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre.