Winterse 21e editie van de Marveld ATB-tocht

GROENLO – Onder een prachtig winters zonnetje en later een strakblauwe lucht werd vandaag (30 december) de 21e editie van de Marveld ATB-tocht verreden.

De maar liefst 1200 deelnemers konden kiezen uit verschillende afstanden – 35, 45 of 55 kilometer. RTGC Groenlo tekende voor de organisatie van deze gewilde tocht. En de traditie is voortgezet: iedere deelnemer fietste onder applaus “quer durch die Kneipe” van Landgasthof Reirink (Ludwig) en kwam daar met een grote glimlach weer uit. Live-muziek, warmen aan de vuurkorven en wat warms voor de maag deden de rest. Goossens Tweewielers was aanwezig met een servicepunt voor de eventuele pechvogels.

Naast de Kneipe voerde de tocht langs de vele mooie plekken in het Achterhoeks landschap. Onder andere het Drostler Bos, Kerkloo, en het Zwillbrock werden aangedaan. En natuurlijk ontbrak ook een stuk langs de Slinge niet in het parcours.

[0] Bron: Streekgids.nl

[1] Foto's: René van den Mosselaar

