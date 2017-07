X 225

GROENLO – Na de Eucharistieviering van aanstaande zondag 2 juni in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo kan iedereen zijn voertuig laten zegenen. Deze extra zegening is onder andere voor mensen die op reis gaan. Het is voor de vierde keer dat dit plaatst vind bij de grote Calixtus in Groenlo.

Iedereen met onder andere een motor, auto, fiets, scooter, rollator scootmobiel, rolstoel en loopfiets is deze welkom. De viering begint om 10.30 uur door pastoor H de Jong.