Achterhoekse Nieuw Werkdag naar Winterswijk

WINTERSWIJK – De Achterhoekse Nieuw Werkdag komt dit keer naar Winterswijk. Op zaterdag 7 oktober a.s. kunnen innovatieve carrièreswitchers en zoekers naar nieuw werk zich tussen 10.00 uur en 16.00 uur gratis laten informeren en inspireren bij het Gerrit Komrij College. Centraal staat de vraag ‘wat is nodig om ervoor te zorgen dat jij met jouw talent past op de vacatures in de Achterhoek?’

Er zijn workshops, informatieve stands van werkgevers en intermediairs en er is een Kansencafé met een overzicht van interessante vacatures in de Achterhoek.

Belangstellenden kunnen kennis maken met trainer/theatermaker Ralph Kolen die aanwezigen met zijn theatershow “Durf te gaan voor jouw loopbaan” laat zien hoe zij de regie kunnen houden over hun loopbaan.

Daarnaast neemt Ilco van der Linde, innovatief en sociaal ondernemer, bekend als bedenker, vormgever en organisator van o.a. Bevrijdingspop, Dance4Life en het Mandelahuisje, aanwezigen op een inspirerende manier mee naar “Het talent van elk individu en de kracht van beweging”.

Verder zijn er workshops als “Zakelijk flirten”, “GELUKKIG aan het werk”, “Pitch jezelf naar een baan” en “Kom uit je schulp”. Je kunt tijdens deze dag gratis een profielfoto of video CV laten maken en je huidige CV of LinkedIn profiel laten checken. Vergeet dus niet jouw CV mee te nemen.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging of wil je jezelf verder ontwikkelen? Je gelooft in jezelf en wilt een leuke baan in de Achterhoek? Wil je weer energie in je loopbaan? Dan biedt deze dag voor jou zeker kansen.

De toegang en deelname aan de workshops zijn gratis. Voor de dag zelf is geen aanmelding nodig, maar wel voor de workshops! Voor meer informatie over de Achterhoekse Nieuw Werkdag of inschrijven voor de workshops, kijk op sectorplanachterhoek.nl en op de social media kanalen van Nieuw Werk.

Nieuw Werk – het Sectorplan Achterhoek De Achterhoekse Nieuw Werkdag is een initiatief van Nieuw Werk, het Sectorplan Achterhoek. Dit plan helpt werkgevers moeilijke vervulbare vacatures in te vullen en werknemers en werkzoekenden zich te ontwikkelen in kansrijke beroepen. Talentvolle medewerkers komen, al dan niet uit een andere sector, door maatwerk scholing en begeleiding beschikbaar voor moeilijk vervulbare vacatures. Vakkrachten worden zo voor de regio behouden en het creëert beweging op de arbeidsmarkt.

De partners van het Sectorplan zijn de stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA), VNO-NCW Achterhoek, WGV Zorg en Welzijn, Koninklijke Metaalunie, ROC Graafschap College, UWV Werkbedrijf, FNV en POA Achterhoek.