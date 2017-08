Boekpresentatie en boekuitgave “Boek van Holterhoek”

X 166

HOLTERHOEK – Sinds december jl. is er de mogelijkheid geweest om “het boek van Holterhoek” te bestellen. De uiteindelijke titel van dit boek is geworden “Geschiedenis van Holterhoek en zijn bewoners”.

De proefdruk is al klaar, de drukker is met de laatste loodjes bezig. Op vrijdag 1 september 2017 zal het boek officieel gepresenteerd worden, om 14.00 uur in de feesttent bij Grenszicht (familie Holtkamp) Vredenseweg 2 te Eibergen. Direct daarop volgt de opening van de foto-expositie in de zaal van Grenszicht.

Voor deze presentatie zijn inmiddels de officiële uitnodigingen verstuurd. Voor de officieel genodigden is er een plaats gereserveerd in het, speciaal hiervoor ingerichte, gedeelte van de feesttent. Maar uiteraard is iedereen van harte welkom deze presentatie bij te wonen; er is plaats voldoende voor iedereen. Een nadrukkelijk verzoek van de organisatie is, dat er absolute stilte is, wanneer de “sprekers” aan het woord zijn.

Tijdens het jubileumweekend van 1 tot en met 3 september kunt u ook de door u bestelde exemplaren ophalen in de zaal waar ook de foto-expositie plaatsvindt.

Wanneer u het boek kunt ophalen: Tijd:

Vrijdag 1 september 15.30 uur tot 20.00 uur

Zaterdag 2 september 10.00 uur tot 12.30 uur en 15.00 uur tot 17.00 uur

Zondag 3 september 12.30 uur tot 14.00 uur en 16.00 uur tot 18.00 uur.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om het verschuldigde bedrag (dat is het aantal boeken dat u besteld hebt x € 20,00) over te maken op: Bankrekeningnummer: NL 95 RABO 0321 8882 86, Ten name van: Volksfeestvereniging Holterhoek

Onder vermelding van: Naam, adres en woonplaats en aantal bestelde boeken

Mocht u niet in de gelegenheid zijn, om op een van de hierboven genoemde datum/tijdstip aanwezig te zijn, neemt u dan contact met ons op via het onderstaande mailadres of telefoonnummer.

Volksfeestvereniging Holterhoek

Secretariaat: telefoon 0544-462151 of 06-10241725

Mail: boekholterhoek@gmail.com

De openingstijden, voor de foto expositie die wordt gehouden tijdens het jubileumweekend van 1 t/m 3 september i.v.m. 100 jarig bestaan van Volksfeestvereniging is geopend op:

Vrijdag 1 september, van: 16.00 – 20.00 uur.

Zaterdag 2 september van: 10.00 – 20.00 uur.

Zondag 3 september: 10.00 – 20.00 uur.