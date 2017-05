Boogie Woogie zet deuren open tijdens Open Huis

X 5

WINTERSWIJK – Op zaterdag 20 mei zet Boogie Woogie Cultuurcentrum van 13.00 uur tot 16.00 uur haar deuren wagenwijd open voor publiek. Er worden openbare instrumentale, vocale en danslessen gegeven en er zijn optredens en demonstraties in de concertzaal. Ook verzorgen verschillende popbands optredens bij de ingang van Boogie Woogie. De entree van het Open Huis is gratis en iedereen is van harte welkom!

Boogie Woogie Cultuurcentrum

Boogie Woogie is hét centrum voor cultuureducatie in de regio Oost-Achterhoek, met name in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Boogie Woogie biedt onderwijs op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst. Tijdens het Open Huis op 20 mei is er uitgebreide informatie beschikbaar over het cursusaanbod van Boogie Woogie. Ook diverse muziekverenigingen zijn aanwezig om informatie te verstrekken aan toekomstige leerlingen.

Praktische informatie

Het Open Huis vindt plaats op zaterdag 20 mei van 13:00 tot 16:00 uur in de hoofdvestiging van Boogie Woogie Cultuurcentrum aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. De AMV-leerlingen (Algemene Muzikale Vorming) verzorgen de aftrap van het Open Huis om 13:00 uur in de concertzaal!