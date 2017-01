Digitaal spreekuur in bibliotheken

Tijdens de feestdagen een tablet gekregen? Of een prachtige e-reader? Maar hoe kun je nou e-books lenen en lezen van de Bibliotheek? Tijdens het digitale spreekuur van de Bibliotheek Oost-Achterhoek worden antwoorden op deze en andere vragen gegeven.

Tijdens het spreekuur kunnen vragen gesteld worden over de werking van een nieuwe mobiel, laptop of tablet. Ook bijvoorbeeld vragen over het digitaal bestellen van treinkaartjes, het lenen van e-books, het gratis bekijken van Consumentenbondtesten in de bibliotheek, social media en het skypen met bijvoorbeeld kleinkinderen kunnen aan de orde komen.

De medewerker van het spreekuur zal de vraagsteller zo goed mogelijk op weg helpen. Is uw vraag complexer, dan is het mogelijk om doorverwezen te worden naar een cursus. In geval van vragen over een mobiel, laptop of tablet is het handig dat het apparaat meegenomen wordt naar het spreekuur.

Het digitaal spreekuur is gratis toegankelijk voor leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Niet-leden kunnen eveneens het spreekuur bezoeken door een tijdelijk abonnement voor € 7,50 af te sluiten. Voor dit bedrag is het mogelijk om een maand lang de spreekuren te bezoeken. Daarnaast kan er een hele maand lang gebruik gemaakt worden van alle andere dienstverlening van de Bibliotheek, zoals bibliotheekmaterialen lenen en gebruik maken van Voordeel met je Biebpas.

Op de website www.oostachterhoek.nl staan de data van de spreekuren. Een afspraak maken is mogelijk via de site of via 088-0062929.