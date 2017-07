Duizenden boeken op Borculose Boekenmarkt

X 46

BORCULO – Kleinschalig, sfeervol en professioneel. De Borculose Boekenmarkt wordt gewaardeerd. Liefhebbers hebben er de keuze uit duizenden boeken in alle genres. Het grote aanbod in combinatie met een gemoedelijke sfeer is de kracht van het evenement. Op vrijdag 21 juli staat van 10 tot 16 uur alweer de 24e editie op het programma.

De boeiende markt is wederom volgeboekt. Dat betekent de aanwezigheid van zo’n veertig kramen en verschillende handelaren uit het hele land. De Borculose Boekenmarkt wordt georganiseerd door Stichting Promotie Borculo (SPB) onder de vlag van de Borculose Ondernemersvereniging (BOV). Ria Lusink, Fred Geerligs en Gerrit Urbaan zijn de drijvende krachten. Mede door hun inbreng is de markt uitgegroeid tot een vaste waarde. Met circa 40 kramen van handelaren en antiquariaten uit het hele land valt er weer genoeg te beleven op de markt die duurt van 10 tot 16 uur. Plaats van handeling is de Weverstraat in het hartje van Borculo. Het concept bevalt de organisatoren uitstekend. Standhouders en belangstellenden zijn enthousiast over het brede aanbod van kwaliteitsboeken, zoals literatuur, romans, jeugdboeken, themaboeken, streekromans, sportboeken, strips, crimes en geschiedenisboeken. Daarbij worden soms heel verrassende vondsten gedaan. Op de dag van de Borculose Boekenmarkt gaat de route van de laatste dag van de Fietsvierdaagse door het centrum van Borculo. Dit is even een mooi rustpunt om lekker rond te snuffelen op de Boekenmarkt. De muzikale noot wordt verzorgd door accordeonist Han ten Hoopen.