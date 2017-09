Frans te Braak koning van Lintvelde

X 36

LINTVELDE – Het jaarlijkse hoogtepunt van buurtschap Lintvelde (Beltrum) is het Lintveldse Naoberfeest.

Na een mooie oldtimerrit door de Achterhoek of een fietstocht over de kerkepaden werden de Lintvelders getrakteerd op een heerlijk zonnetje. “Daarbij hoort een koud biertje, een stevige borrel en vermaak voor de kids”, aldus de organisatie.

Hoogtepunt van de feestmiddag was de strijd om het koningschap van Lintvelde. Oftewel wie ‘knuppelt’ de vogel van de stok en wordt koning of koningin van Lintvelde? Deze eervolle titel, ging na een hevige strijd, naar Frans te Braak. “Het was een spannende strijd”, aldus de koning. Te Braak nam zichtbaar trots de eretitel in ontvangst, die werd vergezeld van een luid applaus door het aanwezig publiek en een serenade van de Slingelandkapel.