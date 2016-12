Geen Have A Nice Day festival in openluchttheater

EIBERGEN – Er komt volgend jaar geen Have A Nice Day (HAND) festival in Openluchttheater Eibergen. De besturen van het theater en HAND-festival konden het niet eens worden over de datum. Het theater wil dat het festival minimaal drie weken vóór of na het Achterhoeks Streekfestival (ASF), zondag 9 juli, wordt gehouden. Het HAND-bestuur wil het dance-festival uitsluitend op 1 juli houden.

De afgelopen editie zat er twee weken tussen de festivals, die beide ook gebruik maken van park de Oude Maat. Na het HAND-festival was het terrein dermate beschadigd dat het ASF geen gebruik kon maken van een groot deel van de Oude Maat. ‘’Het park is door de slechte afwatering bijzonder kwetsbaar. Twee grote festivals binnen acht dagen betekent onverantwoord hoge risico’s die grote financiële gevolgen kunnen hebben’’, aldus het theaterbestuur.

Het theater wil ook minimaal drie weken tussen beide festivals, omdat men de belasting voor zowel de buurt als de eigen vrijwilligers te groot vindt. ‘’Natuurlijk hebben we gekeken of we met ASF konden schuiven. Dat is helaas niet mogelijk. Het festival richt zich zowel op vakantietoeristen als inwoners uit de eigen streek. Een week opschuiven is geen optie, omdat dan de Zwarte Cross wordt gehouden. Nog later is niet haalbaar, omdat onze eigen vrijwilligers dan met vakantie zijn.’’

Het theaterbestuur had bewust alle data voor de programmering 2017 open gelaten om HAND alle vrijheid te bieden een alternatieve datum te prikken. ‘’Ook om die reden kunnen we niet langer wachten, we moeten nu echt aan de slag om de programmering voor volgend jaar in te vullen.’’