Groot feest in Oerkroeg Schiller tijdens Koningsdag.

AALTEN – Vanaf een uur of elf zijn het café en terras geopend en bereidt het kindertheater zich voor. De Clown Eric’s Doldwaze show begint om één uur ’s middags. De Knotsgekke clown presenteert in deze show een mix van humor, magie en verbazing. De schmink-dames zijn druk aan het schminken en er staat een springkussen. Een speciale kinderbar met snoepzakken maakt de beleving compleet.

Rond vier uur ‘s middags speelt de band Monyard. Deze band staat al jaren bekend om unieke optredens. Vanaf 2008 is de band actief en brachten ze een Album en twee EP’s uit. De klanken van het hammondorgel, de meerstemmige zang en het beat van de drums, bas en percussie samen zorgen keer op keer voor muziekmomenten op festivals, in kroegen, popzalen en feesten. MoonYard speelt met een aanstekelijke overtuiging en dynamiek, met veel ruimte voor elkaar. Toch is het vooral de eigen sound, die MoonYard na jaren samen spelen heeft weten te creëren, wat het meest herkenbaar is geworden!

De ‘MoonYard-sound’ van het eigen werk vloeit mooi over in de covers van o.a.The Band, Allman Brothers, Little Feat, Jackson Browne, Stephen Stills, Rolling Stones, Joni Mitchell en Tom Petty.

Nadat Moonyard heeft opgetreden zal DJ wimpie de gasten vermaken met herkenbare muziek uit de ’70 /’80 en ’90. ’s Avonds rond tien uur staat Balkanari and the GOD al weer klaar.

Zin in een virtuoos muzikaal feest? Met een energieke band die een ruimte met mensen in korte tijd omtovert in een hossende massa? Zin in iets origineels? Dan is het optreden van Balkanari & the G.O.D. iets waar je bij moet zijn!

Deze achtkoppige Achterhoekse band speelt traditionele gipsymuziek met doldwaze Balkanbeats. De band verweeft traditionele volksmuziek uit de Balkan met moderne pop- en rocknummers. Op het repertoire staan nummers van o.a. Shantel, Goran Bregovic en Fanfare Ciocårlia. Daarnaast worden bestaande nummers door de band ‘ver-balkaniseerd’. Zo gooien zij het ene moment Nirvana op de grill om daar vervolgens een pittig balkansausje over te gieten, het andere moment vindt u een balkanversie van LadyGaga’s grootste hits op uw bord. Nummers die u ongewtijfeld allemaal kent, dus u wordt van harte uitgenodigd om deze mee te zingen. De overige ingrediënten zijn plezier, energie, en dans. Een beproefd recept, want Balkanari krijgt het voor elkaar om het publiek los te laten gaan.

De eetkeet is de hele dag geopend.