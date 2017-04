Huis Verwolde in oorlogstijd 

X 194

Laren (gld) – Op zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017 organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen tweemaal een bijzondere rondleiding door het Huis. De heer Brinkman heeft zich verdiept in de geschiedenis van het Huis en zijn bewoners tijdens de oorlogsjaren en deelt op deze dagen zijn ervaringen. “Het is 6 april 1945. Aan de voordeur van Huis Verwolde staan 2 militairen. Het zijn Canadezen, zij vertellen de bewoners van het Huis dat zij bevrijd zijn!”

Op zaterdag 6 en zondag 7 mei a.s. zal weer aandacht worden besteed aan de spannende oorlogsjaren op Huis Verwolde in het Gelderse Laren. Tijdens een anderhalf uur durende rondleiding komt de bezoeker te weten wat er tijdens de oorlogsjaren heeft afgespeeld op en rond het huis. De bezoeker krijgt nu ook een kijkje in de sanatorium kamer, die niet standaard in de reguliere rondleiding zit. Aan de hand van uniek fotomateriaal hoort en ziet u hoe het oorlogsverleden weer tot leven komt.

Huis Verwolde

Op het mooi gelegen landgoed Verwolde staat een Edelmans huis omringd door een tuin, park en het bosgebied Oranjewoud met vijvers en landbouwpercelen. Het prachtige huis Verwolde is met een gids te bezoeken. Het onderhuis is met een deelkaartje op eigen gelegenheid te bezoeken. De tuin en het bos zijn vrij toegankelijk; de rest van het landgoed is particulier bezit van de familie Van der Borch.

Datum: zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017.

Tijd: 14.00 – 15.30 uur.

Kosten: € 12,00 per persoon, donateurs van GLK en /of museumkaart-houders

€ 3,50 per persoon.

Adres: huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren.

Informatie: tel. 0573-401825 of e-mail: verwolde@glk.nl

Reserveren: via verwolde@glk.nl of www.glk.nl/verwolde