Landgoedwandeling op Verwolde

LAREN (Gld)- De boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen organiseert op woensdag 17 mei een wandeling over landgoed Verwolde. De heren van Verwolde waren echte bomenliefhebbers en dat is op het landgoed nog goed te zien. Ook van de historie van het huis en het landgoed is veel bewaard gebleven en dat maakt deze wandeling de moeite waard.

Start: 14.00 uur op de parkeerplaats van Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren (Gld). Duur: 2 á 3 uur. Deelname: € 5.00 p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen). Reserveren niet nodig. Informatie: www.glk.nl/evenementen, Ronald Mannessen, tel. 06 – 28 865 433 of Wim de Vries, tel. 06 1732 0363.