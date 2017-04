Literaire middag voor vrienden Falke

X 143

BREDEVOORT – De Stichting Vrienden van Bredevoort Boekenstad< organiseert op zaterdag 20 mei een literaire middag voor zijn vrienden. Te gast is de jonge schrijver Jonah Falke (1991), die vorig jaar met zijn roman Bontebrug debuteerde.

Bontebrug schetst het leven van Robert Lowenthal, een jongen uit de Achterhoek, uit Bontebrug, die zijn geluk gaat beproeven op de Rietveldacademie.

Jonah Falke werd geboren in Ulft en studeerde fine art painting aan ArteZ, Enschede. Hij exposeerde in binnen-en buitenland en maakte als frontman van de band Villa Zeno de plaat Self Made Woman. Hij woont en werkt in Amsterdam, maar heeft ook een atelier in de Achterhoek, in de Bontebrug.

Zaterdag 20 mei, 15.00 – 17.00 uur. Er is een pauze waarin u uw boek kunt laten signeren.

Koppelhuis, Markt 2A, Bredevoort

Kaarten: € 10,00, te bestellen bij het VVV Bredevoort, telefoon: 0543-452 380