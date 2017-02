BORCULO – Op 12 februari geeft TOP orkest een concert met het thema ‘Muziek spreekt boekdelen’. Bekende boeken zullen muzikaal worden vertolkt, waardoor de muziek erg tot de verbeelding zal spreken. Harpiste Maaike Bosscher treedt op als solist.

Het aantrekkelijke van het programma is dat het publiek zich direct kan inleven in de muziek. Bekende verhalen zijn het uitgangspunt geweest. Zo is te horen hoe alle de Ark van Noach ingaan en wordt het stripverhaal van Kuifje en de Prisoners of the Sun uitgebeeld. Andere verhalen zijn het epische diergedicht over Reinaert de Vos, het zeer bekende Romeo en Julia en enkele sprookjes van Hans Christiaan Andersen.

Zo’n 80 muzikanten uit de regio Achterhoek en Liemers hebben dit programma voorbereid onder leiding van dirigent Henk Jan Heijnen. Heijnen: “al snel bleek tijdens de repetities dat de muzikanten de verhalen probeerden uit te beelden. Daardoor gaat de muziek direct leven”. Maaike Bosscher geeft een extra dimensie aan het programma door met de harp een niet alledaags instrument te laten zien en horen.

Het concert is op zondag 12 februari om 15.00 uur in het Muziekcentrum Borculo, Haarlosweg 7. Om zeker te zijn van zitplaatsen kunt u vooraf kaarten bestellen via www.toporkest.com (kaarten € 10,00 ; kinderen t/m 14 jaar € 7,50).