“Schijt je rijk” Holterhoek groot succes.

HOLTERHOEK – Zondagmiddag 30 april werd er bij café-restaurant Grenszicht in de Holterhoek de jaarlijkse bingo-middag van de Volksfeestvereniging Holterhoek gehouden. Vele deelnemers hebben zich op een plezierige manier vermaakt met de Bingo. Er waren zeven speelronden en één speciale jeugdronde, de winnaars gingen met mooie prijzen naar huis.

De bingo middag was dit jaar ingekort omdat er dit jaar in verband met het 100-jarig jubileum van de Volksfeestvereniging een extra onderdeel was ingelast. Onder een heel mooi voorjaarszonnetje is de koe Joze44 om 16.00 uur losgelaten in een veldje, dat in 900 kavels van 1 m2 was verdeeld, er waren ook precies 900 loten verkocht, één lotnummer correspondeert met 1 kavel.

Joze 44 kreeg één uur de tijd om een vlaai in een van de kavels te leggen. De organisatie had als alternatief ingezet, dat de plaats waar haar rechtervoorpoot na een uur stond, de winnende kavel zou zijn. Rustig heeft Joze 44 haar tijd in de weide volbracht. Toen de schijtrechter na een uur de kavel waar haar rechtervoorpoot stond, had aangemerkt als winnende kavel, produceerde zij onder grote hilariteit van het publiek alsnog een mooie vlaai.

Maar inmiddels had, LBA Projectbureau, de winnende kavel al ingemeten. Met de gegevens van LBA, kon de organisatie digitaal de winnende lotnummers genereren. Door deze werkwijze was het tot het laatst toe spannend wie het winnende lot had. Beïnvloeden van de koe had hierdoor ook geen enkel nut.

Willy en Leida Ros 3030

Danny Roerdink 2575

Fam. Gilbert Heutinck 2622

Henk Bollen 2712

Maria Rötter 2852

Evelien en Ivo Maatman 2895

Wim Mennink 2903

Fam. Bennie Tuinte 3200

Tonnie te Vogt, “riooltechniek” 3226

De organisatie heeft met deze “Schijt je rijk” een mooi bedrag kunnen binnenhalen die helemaal ten goede zal komen aan het feestweekend dat plaats zal vinden op 1, 2 en 3 september. De jaarlijkse kermis is op 11,12 en 13 augustus. Dit jaar wordt er in de feesttent op de avond voor de kermis (10 augustus) een toneel stuk gespeeld. Sinds maart zijn hiervoor al tien Holterhoekse mensen aan het repeteren. Het bestuur zal hiervoor t.z.t. toegang kaartjes verkopen, zie hiervoor de site: Holterhoek.eu

Ook kunt u nog steeds “Het boek van Holterhoek” bestellen, door uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer door te mailen aan: boekholterhoek@gmail.com. De officiële boekpresentatie zal plaatsvinden op vrijdag 1 september, dat weekend zal er ook een foto expositie worden gehouden, die volledig aansluit op “Het Boek van Holterhoek”.

Voor verdere informatie en/of vragen over de Volksfeestvereniging mailt u naar: VFVHolterhoek@gmail.com.