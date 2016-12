SKB sluit contract met Menzis

*Menzis verzekerden kunnen ook in 2017 weer terecht voor medisch specialistische zorg in het SKB*

WINTERSWIJK – *Woensdag 21 december jl. sloten Zorgverzekeraar Menzis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk een contract af voor de te leveren zorg in 2017. Menzis verzekerden ontvangen wederom een volwaardig zorgaanbod dichtbij huis in een veilige, persoonlijke en gastvrije omgeving. *

Zowel Menzis als SKB zijn blij met de gemaakte afspraak. Veel cliënten van Menzis wonen in deze regio. Met het afsluiten van het contract bieden beide partijen uitstekende en betrouwbare zorg aan de inwoners in de regio.

De gemaakte afspraken zijn een bevestiging dat het SKB een betrouwbare partner is voor het leveren van basis ziekenhuiszorg inclusief acute en verloskundige zorg. Voor de meer complexe zorgvragen, zoals bijvoorbeeld oncologische zorg, zijn goede afspraken gemaakt met de omliggende ziekenhuizen. Het contract dat eerder deze week door beide partijen werd bekrachtigd, vormt hiervoor de basis.