De Stijl-tentoonstelling in Winterswijk

Villa Mondriaan, 3 maart t/m 24 september 2017

X 100

De kunstenaars van De Stijl maakten gedurende hun carrière naast abstracte ook figuratieve en realistische schilderijen en tekeningen. Een kant van hun werk die veel minder bekend is, maar zeker zo spannend. Vooral omdat de kunstenaars van de beroemde kunstbeweging er zelf over twistten.

Museum Villa Mondriaan belicht van 3 maart t/m 24 september 2017 het verrassende figuratieve werk van de leden van de kunstbeweging De Stijl. Het werk van de pioniers, waaronder Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van der Leck en Vilmos Huszár, staat centraal. De tentoonstelling Figuratie in Stijl maakt deel uit van het 100-jarig jubileum van De Stijl en viert de onderbelichte kant van hun oeuvre.

Onenigheid en verbondenheid in De Stijl-groep Ondanks de relatie van enkele De Stijl-kunstenaars met het figuratieve, was er grote onenigheid over dit onderwerp. In een tijdschrift in 1918 valt De Stijl-oprichter Theo van Doesburg een kunstwerk van Peter Alma aan, omdat het te veel figuratieve elementen bevat. Mede hierdoor breekt de kunstenaar Bart van der Leck met De Stijl in datzelfde jaar. Hierna grijpt Van der Leck in zijn werk vooral terug naar thema’s uit het dagelijks leven, zoals bomen, bloemen en dieren. De spanning tussen abstractie en figuratie verbindt en verdeelt de groep kunstenaars van De Stijl, maar stimuleert ze ook tijdens hun zoektocht naar de ideale vorm van kunst.

Bijzondere werken uit privécollecties en musea De Stijl is een van de belangrijkste Nederlandse kunstbewegingen, opgericht in 1917, die bekend staat om haar abstracte werk met primaire kleuren en rechte lijnen. Opvallend genoeg zijn er ook veel kunstwerken van de leden aan te wijzen met herkenbare voorstellingen. Meerdere kunstenaars van De Stijl, zoals Piet Mondriaan, starten hun carrière met het schilderen van realistische landschappen en abstraheren stap voor stap tot volledig abstracte voorstellingen. Echter maakt Mondriaan tijdens zijn periode bij De Stijl bijvoorbeeld nog realistische studies van bloemen. In de tentoonstelling zijn nog nooit eerder getoonde werken uit privécollecties en ook schilderijen uit de collecties van het Gemeentemuseum Den Haag, Centraal Museum Utrecht en Boijmans van Beuningen te zien.



Slaapkamer Vilmos Huszár

De tentoonstelling wordt georganiseerd ter gelegenheid van het nationale jubileumjaar ‘Mondriaan tot Dutch Design: 100 jaar De Stijl’. De tentoonstelling wordt op 3 maart geopend door de kleinzoon van De Stijl-kunstenaar Bart van der Leck.

Naast Figuratie in Stijl wordt er in Villa Mondriaan ook 100 jaar design gevierd. Zo zal er een speciale reconstructie van een slaapkamer te zien zijn met kleurontwerp van Vilmos Huszár. Daarnaast is er gedurende het hele jaar een speciaal tentoonstellingsprogramma rondom Dutch Design, waarbij ontwerpersduo Raw Color het spits afbijt.

