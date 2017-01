Stiltewandeling, iedere eerste zaterdag van de maand

Genieten van de natuur, een moment voor jezelf, lopen in een rustig tempo, even onthaasten. Wandelen in stilte brengt je in contact met je eigen lichaam en geeft rust en ruimte in je hoofd. Het is ook goed voor je creativiteit en het helpt je tot oplossingen te komen.

Onze focus ligt vaak op datgene wat ‘moet’ gebeuren, we worden geleefd. Ne…em heerlijk de tijd voor jezelf en wandel mee in stilte. De stilte brengt je in contact met jezelf en je geniet van datgene wat je overkomt in de natuur: de geuren, de kleuren en de geluiden om je heen. Hoe langer je in stilte loopt, hoe rustiger het wordt van binnen. Stilstaan bij jezelf, aandacht voor jezelf door alleen maar te lopen in een rustig tempo.

We beginnen de stiltewandeling met wat bewegingsoefeningen, een lichte warming-up, voor iedereen geschikt. We komen dan goed in contact met ons lichaam. Vóór en tijdens de wandeling luisteren we naar een meditatie en een gedicht. De overwegingen mag je meenemen in de wandeling. Na afloop doen we nog wat ontspanningsoefeningen en is er de mogelijkheid om ervaringen te delen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tanya Kraan Het stond al heel lang op mijn verlanglijstje: het geven van stiltewandelingen. Al jaren loop ik met groepen door de natuur als trainer Nordic Walking en Sportief Wandelen. Tijdens één van de looptrainersdagen maakte ik kennis met John van der Sluis die al jaren wandelingen in stilte organiseert. Fantastisch, wat een beleving. Met de opleiding tot meditatietrainer in combinatie met de opleidingen die ik al heb gehaald bij de Atletiekunie ligt het geven van stiltewandelingen binnen mijn bereik en kan ik goed onderlegd op pad. Wat een vooruitzicht dat ik dit kan gaan delen!

Data 2017 Elke eerste zaterdag van de maand van 09:30-11:00 uur organiseren wij een stiltewandeling met na afloop de mogelijkheid om op eigen kosten bij Anita Duenk van Gastgalerij Ankomm’n gezellig een kopje koffie te nuttigen. De eerstvolgende stiltewandeling vindt plaats op zaterdag 4 februari 2016.

Locatie We starten bij Gastgalerij Ankomm’n , Mentinkweg 5, 7102 GA Winterswijk-Corle.

Kosten Voor deze wandeling vragen wij € 7.50 per keer, voorafgaand aan de wandeling contant te voldoen bij Tanya. Informatie en aanmelden

Meer informatie is te vinden via Facebook | No-blabla wandelen en mediteren: www.facebook.com/No-blabla-wandelen-en-mediteren-…/…

Aanmelden kan door contact op te nemen met: Gastgalerij Ankomm’n | Anita Duenk – tel. 06-15624314 óf No-blabla | Tanya Kraan – tel. 06-13862687 óf e-mail info@no-blabla